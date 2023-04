Cosa fare in Toscana fino al 23 aprile: eventi e appuntamenti tra musica, incontri e arte

Firenze, 17 aprile 2023 – Da Renato Zero ai Modà passando per la Bandabardò: la settimana che va dal 17 al 23 aprile è ricca di tanti appuntamenti culturali, dislocati su tutto il territorio della Toscana. E ci sono eventi per tutti i gusti: incontri, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre diffuse, conferenze e tanto altro. Firenze, 18 e 19 aprile Il 18 e 19 aprile (ore 21) al Teatro Verdi di Firenze arrivano i Modà con il loro nuovo tour con l’orchestra. Livorno, 18 e 19 aprile Renato Zero torna ad esibirsi a Livorno: il cantante sarà al Modigliani Forum il 18 e 19 aprile (ore 21) con il suo tour “Una sfida in musica”. Firenze, 18-23 aprile “L’uomo dal fiore in bocca, l’ultima recita” con Sebastiano Lo Monaco è in scena al Teatro della Pergola di Firenze dal 18 al 23 aprile (ore 21, giovedì ore 19 e domenica ore 16). Firenze, 18 aprile Un viaggio in Giappone all’interno di una dimora storica fiorentina: è l’idea al centro di un appuntamento unico curato dall’esperto dell’Estremo Oriente Francesco Civita che si terrà il 18 aprile (ore 16,30) presso le sale di Palazzo Coppini (via del Giglio 10, Firenze). Le opere esposte, appartenenti a una collezione privata, verranno accompagnate dalla proiezione de Lo spirito del Giappone e una raccolta fotografica realizzata dal curatore nei vari anni di visite Rosignano Marittimo (Livorno), 18 aprile Il 18 aprile (ore 18) al Teatro Nardini di Rosignano Marittimo, (via dei Lavoratori 23) va in scena “Acquitrini”, esplorazione danzata degli ecosistemi tra terra e acqua. Firenze, 18 aprile

“In arte son Chisciott* riscrittura al femminile del capolavoro di Cervantes, è di scena al Teatro Cantiere Florida il 18 aprile (ore 21)

Siena, 18-20 aprile “La dolce ala della giovinezza”, spettacolo con Elena Sofia Ricci, è di scena al Teatro dei Rinnovati di Siena dal 18 al 20 aprile (ore 21). Firenze, 19 aprile Bandabardò & Cisco nell’ultima tappa del “Non fa paura tour”: l’appuntamento è al Tuscany Hall di Firenze il 19 aprile (ore 21). Viareggio (Lucca), 19 aprile La presentazione dell'ultima silloge di Ella Ciulla, “La Terra nuova dei Canti”, è in programma il 19 aprile (ore 16,30) alla biblioteca comunale di Viareggio. Prato, 20 aprile Per la rassegna “Ridere sul serio”, ispirata alla leggerezza e al divertimento intelligente, il 20 aprile (ore 21), al Teatro Politeama Pratese va in scena “Like” di e con Stefano Santomauro. Pietrasanta (Lucca), 20 aprile Al Teatro Comunale di Pietrasanta, il 20 aprile (ore 21) va in scena “Coast to Coast”, spettacolo di Rocco Papaleo e Valter Lupo. San Giovanni Valdarno (Arezzo), 21 aprile Al Teatro Masaccio di San Giovanni, il 21 aprile (ore 21) c’è “6 gradi”, spettacolo di Giobbe Covatta e Paola Catella e con la partecipazione di Ugo Gangheri. Firenze, 21 aprile “Mixitè”, la rassegna jazz che esplora il suono delle culture si apre il 21 aprile (ore 21) al PARC di Firenze con il live di Dave Douglas, trombettista decano della scena newyorchese sul palco insieme all’inossidabile batterista Joey Baron in un’incursione nel suono della East Coast americana. Grosseto, 21 aprile Lo spettacolo “Filippo Caccamo - Tel chi Filippo!” è in programma a Grosseto presso Teatro Moderno il 21 aprile (ore 21). Anghiari (Arezzo), 22 aprile Il 22 aprile (ore 21) al teatro comunale di Anghiari in scena "Serata Spellbound" con la compagnia Spellbound Contemporary Ballet. Marina di Grosseto (Grosseto) Il 22 aprile (ore 20,30), il Bagno Moderno di Marina di Grosseto presenta “Cena con delitto” (info e prenotazioni: 380.9019371). Pisa, 22 aprile “Un sabato al mese”: l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni vegetali per scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni. Appuntamento il 22 aprile alle 15 per la visita “Il risveglio delle geofite”. Firenze, 22 e 23 aprile Denny Mendez torna sul palco nei panni di Rina nello spettacolo Cose di ogni giorno di David Norisco, per la regia di Francesco Branchetti (anche attore protagonista), al fianco di Isabella Giannone e José De La Paz. L’appuntamento è il 22 (ore 21) e 23 aprile (ore 17) al Teatro Le Laudi di Firenze.