Cortona, Signorelli 500: sconti reciproci fra i biglietti di Maec e Museo Diocesano

Arezzo, 30 giugno 2023 – Per tutto il periodo della mostra «Signorelli 500. Maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia», il Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona e il Museo Diocesano del Capitolo di Cortona sviluppano una nuova sinergia. Si tratta di un accordo per il biglietto scontato reciproco: ogni visitatore che si presenterà in uno dei due musei con il biglietto dell’altro, avrà diritto alla tariffa ridotta. Si ricorda che il biglietto del Maec ridotto è pari a 7 euro (anziché 10 per l’intero) e che per il Diocesano il biglietto ridotto ammonta a 4 euro (anziché 6).

«La Diocesi con piacere ha prestato uno dei suoi ‘gioielli’ per la rilevante mostra dedicata al pittore cortonese Luca Signorelli, nella convinzione che la formula adottata degli itinerari che porteranno nelle chiese e nel Museo diocesano di Cortona, risponda pienamente ai propri obiettivi di promozione culturale e di conoscenza del territorio, così mostrando le collezioni permanenti e i luoghi espositivi, anch’essi vere e proprie opere di architettura - dichiara Serena Nocentini, direttrice dell’Ufficio diocesano per Beni Culturali e l'Arte Sacra - Questi capolavori, che si intrecciano con le vicende storico-religiose del territorio cortonese, mantengono viva la memoria di un’antichissima e fiorente Comunità civile e religiosa».

«Siamo lieti di poter stabilire un accordo come questo, si tratta di un’intesa che agevola i visitatori e gli appassionati di arte. Andiamo nella direzione di offrire un’esperienza di conoscenza del patrimonio storico artistico della città di Cortona ancora più approfondita - dichiara il direttore del Maec, Giulio Paolucci - La mostra «Signorelli 500» richiama al Maec opere provenienti da tutto il mondo, mentre al museo Diocesano è presente una collezione di undici dipinti di Luca Signorelli e della sua bottega, a cui si aggiungono altre realizzazioni visibili negli itinerari che comprendono il Palazzone e le chiese di San Niccolò e San Domenico».

Il Maec di piazza Signorelli (fino al 31 ottobre) è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, mentre il Museo Diocesano (fino al 31 ottobre) è aperto tutti i giorni fra le ore 10.30 e le 18.30 con chiusura dalle 13.30 alle 14.00. Entrambi i musei accettano ingressi fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura.