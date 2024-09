Arezzo, 12 settembre 2024 – Cortona, fine settimana con Festa Etrusca al Parco archeologico del Sodo Sabato 14 e domenica 15 settembre, alla scoperta del ruolo della donna in questa antica civiltà. Il programma degli appuntamenti Laboratori, visite guidate e tante occasioni per conoscere la vita dell’antica civiltà. È questa la formula di «Festa Etrusca, la storia si racconta», l’appuntamento L’appuntamento è al Parco archeologico del Sodo a ingresso libero. Si comincia sabato 14 settembre alle ore 10,30 con la visita guidata e con un ricco susseguirsi di momenti che permetteranno di conoscere la vita quotidiana, i riti degli etruschi, la realizzazione del lampadario, la scrittura, gli armamenti e le manovre militari. Le visite guidate tornano alle ore 15 e alle 17,30 in versione teatralizzata. Domenica 15 settembre a partire dalle 9 il parco archeologico riapre con i laboratori, incontri e un approfondimento dedicato alla bellezza etrusca. Festa Etrusca è un progetto vasto e un’occasione di incontri, divertimento e scambio culturale tra i molteplici operatori del settore (musei, università, centri di ricerca, case editrici, società e cooperative archeologiche, agenzie specializzate nel turismo culturale, associazioni culturali) e il pubblico, che si sviluppa per tappe nei principali musei della Etruria. L’obiettivo è far conoscere gli usi ed i costumi di un popolo enigmatico come quello degli etruschi. L'edizione del 2024 vede un focus particolare rivolto alla donna. Nella civiltà etrusca il ruolo della donna era decisamente diverso da quello che avevano le donne nelle altre società contemporanee. Attraverso la ricostruzione storica e momenti di vero e proprio "living history" sarà possibile conoscere chi erano le donne etrusche e quanto il loro ruolo fosse cruciale in ogni aspetto, anche in quello religioso e politico. Questa celebrazione della donna etrusca, così moderna seppur impressa in uno spazio temporale così antico, permetterà di delineare con chiarezza la profonda importanza che hanno avuto per la nostra storia. Festa Etrusca è un prodotto di Entertainment Games App Ltd. organizzato nella tappa cortonese in collaborazione con Maec, Ufficio Cultura del Comune di Cortona, Regione Toscana, Toscana Promozione e Aion Cultura.