Cortona, domenica 21 maggio dedicata al commercio grazie a «Camucia in Fiera»

Arezzo, 19 maggio 2023 – «Camucia in fiera» torna domenica 21 maggio con una giornata intera dedicata allo shopping, al divertimento e alla promozione delle eccellenze locali. L’iniziativa è promossa ed organizzata da Confesercenti, con il contributo della Banca Popolare di Cortona, con il patrocinio del Comune di Cortona e Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Per tutto il giorno a Camucia saranno in mostra prodotti dell’artigianato artistico ed opere dell’ingegno creativo, florovivaismo ed oltre 50 espositori con capi d’abbigliamento, calzature, biancheria e casalinghi, dolci e prodotti da forno, frutta e verdura di stagione e molte altre sorprese che si snoderanno fra via Lauretana, via XXV Aprile, via Sandrelli e via 24 maggio. Spazio anche alle concessionarie di auto cortonesi con le ultime novità del settore. Sarà una domenica dedicata anche alla promozione delle attività commerciali di Camucia, con i negozi aperti e con numerosi incontri come degustazioni, dimostrazioni e offerte speciali. «Quest’anno abbiamo cercato di arricchire l'offerta merceologica con espositori nuovi, articoli mancanti ed allo stesso tempo rivolgendo una maggiore attenzione alle famiglie con spazi animazione dedicati ai bambini - dichiara Lucio Gori di Confesercenti Valdichiana- oltre ai gonfiabili in piazza Indipendenza, avremo il divertimento offerto dai «truccabimbi» in tema dei Comics. Crediamo che questa iniziativa possa ancora una volta costituire non solo un’importante evento di natura commerciale per le attività ambulanti che parteciperanno alla fiera, ma anche un momento di animazione commerciale e sociale per Camucia; residenti ed attività commerciali, che chiedono alle associazioni un maggiore e continuo impegno perché venga adeguatamente posta al centro di politiche di promozione e rivitalizzazione sia economica che sociale. Come Confesercenti – continua Lucio Gori - abbiamo quindi ben accolto alcune occasioni di sinergie che ci sono state proposte: avremo quindi in via Lauretana la partecipazione dell'IIS Signorelli con una rappresentanza di studenti sia del corso socio-sanitario che del corso Operatore del Benessere, i quali presenteranno attività di truccabimbi, animazione, acconciature e lavori del laboratorio di metodologie operative».

All'interno della fiera sarà presente anche l'associazione cortonese Cautha che durante la giornata continuerà la promozione e la vendita dei biglietti dell'attesissimo concerto di Tananai in programma il 1 giugno allo stadio Santi Tiezzi: «Al nostro stand troverete tutti i gadget e le informazioni della prima edizione del Cortona Comics, - commenta Iacopo Mancini, presidente di Cautha - sarà anche l'occasione per presentarvi i nostri numerosi progetti futuri».

«La grande fiera di Camucia è un appuntamento divenuto negli anni una vera e propria tradizione per il nostro territorio - dichiara l’assessore alle Attività produttive Paolo Rossi - siamo lieti che questa iniziativa così popolare possa dare un contributo alla vitalità della cittadina e al rilancio del suo tessuto commerciale. Per noi questa fiera è un impegno prioritario per costruire occasioni di crescita che rendano più vivibile la città e rafforzino la consapevolezza della comunità locale».

«La banca favorisce le iniziative che spingono verso l’economia reale, fatta di cose, di persone e di interrelazioni – dichiara il direttore generale della Banca Popolare di Cortona, Roberto Calzini – questo senza rinnegare il progresso, la tecnologia e l’evoluzione del modo di fare le cose che spinge verso una equilibrata ibridazione dei concetti di fisico e virtuale. L’attenzione degli operatori del commercio si deve concentrare sul concetto ampio di Comunità, sia essa fisica che virtuale, di cui il mercato da sempre ne è un esempio concreto – prosegue Calzini – e per questo va opportunamente supportato».

«Crediamo che sia apprezzabile come tante forze si uniscano anche in questa occasione - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - insieme a Confesercenti, ai commercianti, anche tante realtà culturali sono al lavoro per arricchire il programma di questo appuntamento dedicato a Camucia. L’Amministrazione comunale fa parte di questa squadra e conferma i propri investimenti per il rilancio del nostro centro urbano».