Confesercenti: Moonlight, domani arriva Luca Sommi

Arezzo, 10 settembre 2024 – Appuntamenti letterari da domani fino a venerdì 13 settembre sulla terrazza di Fraternita in piazza Grande con sette autori e sei libri per la terza edizione di Arezzo Mooonlight Festival. L'evento è organizzato da a Confesercenti Arezzo insieme a Feltrinelli Point, sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo in collaborazione con la Fraternita dei Laici, la Fondazione Arezzo Intour, Discover Arezzo, la Fondazione Guido d'Arezzo e grazie al contributo della Banca di Anghiari e Stia, di Italia Comfidi, di Italplan-Manorent, di Ottica Franchini, di Sara assicurazioni agenzia Arezzo Arno, Centro Arezzo Coop-Fi, Marino fa Mercato con il sostegno del ristorante L'Indigeno. Ad aprire le presentazioni dei libri sarà Luca Sommi con il volume “La più bella. Perchè difendere la Costituzione”. L'appuntamento è per domani, mercoledì 11 settembre. Alle ore 21,30 l'autore sarà introdotto da Gabriele Grazi direttore del festival e dall'editore di Radio Fly Giuseppe Misuri. Doppio appuntamento in programma per giovedì 12 settembre: alle ore 18,30 Nicola Gratteri con “Il Grifone” sarà presentato dal caporedattore de La Nazione di Arezzo Federico D'Ascoli e da Lorenzo Grazi. Alle ore 21 sarà il giornalista di Teletruria Riccardo Ciccarelli a presentare “La Luce di Singal. Viaggio nel genocidio degli Yazidi” scritto da Sara Lucaroni. Il festival letterario si concluderà venerdì 13 settembre con un triplice appuntamento. Alle ore 17 Monero Berneschi presenterà il libro “Impresa digitale. Una pioggia di clienti”. A introdurre l'autore Marco Alfonsi e Sivia Ciarpaglini. Alle ore 19 sarà poi Marco Caneschi a presentare Giancarlo Alessandrelli e Francesca Muzzi e le pagine del volume “Una storia bella. La mia vita in due tempi”. Infine alle ore 21 Guido Albucci presenterà il libro “Solo la verità. Lo giuro”scritto da Antonio Padellaro in città per un piacevole incontro con i lettori.