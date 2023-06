Concorso Maria Giubilei, boom di iscrizioni

Arezzo, 6 giugno 2023 – Sono terminate le iscrizioni al concorso Maria Giubilei con un risultato davvero sorprendente sul piano delle adesioni trattandosi oltretutto di una competizione riservata a livelli avanzati e professionali.

Sono pervenute ben 50 iscrizioni di giovani pianisti di varia nazionalità e provenienza (oltre che dall’Italia anche da Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Corea, Croazia, Francia, Germania, Giappone, Russia, Spagna e Serbia).

Indice di una sempre crescente attenzione internazionale verso questa competizione è anche la presenza tra i partecipanti di numerosi pianisti già vincitori di altri prestigiosi premi internazionali.

Ad attrarre, certamente, la struttura del concorso che prevede due sezioni pianistiche, fino a 25 e fino a 35 anni di età, e la sezione “Autore Contemporaneo” fino a 35 anni di età, per pianoforte e formazioni con pianoforte fino al quartetto, ma anche l’entità dei premi che variano da un minimo di 400€ fino a 3.500€ per un monte premi totale di 12.900€. Ciò è stato possibile grazie all’impegno delle Associazioni FIDAPA Altotevere e Centro Studi Musicali della Valtiberina che organizzano il concorso, ma anche grazie al sostegno del Comune di Sansepolcro, della Fondazione “Marco Gennaioli" e dei numerosi sponsor: Banca di Anghiari e Stia, Eredi Famiglia Galardi, Famiglia Giubilei, Famiglia Gambacorta, BMA maglificio, Giorni Aldo, Misuri, Vimer, Pro Loco "Vivere a Sansepolcro", Amici della Musica, la ditta Fabbrini Pianoforti ed il marchio tedesco Bechstein Pianoforti. Il Concorso ha inoltre come partner la Southbank Sinfonia, l’orchestra londinese che consente di attribuire tra i premi anche due concerti solistici con orchestra.

Nei prossimi giorni le giurie composte da musicisti di chiara fama in ambito nazionale e internazionale, esamineranno i video pervenuti e selezioneranno i finalisti che si contenderanno i premi nella fase finale in presenza prevista come di consueto a Sansepolcro per il 2 e 3 settembre.

Il Direttore Artistico Nadir Matteucci e tutto il comitato organizzatore composto da Stefania Sgaravizzi (Presidente FIDAPA), Daniela Frullani (Presidenti Centro Studi Musicali), Giovanna Miconi (Responsabile Organizzativa), Antonella Brizzi, Susanna Soriente, Valeria Tani e Doriano Mirabucci, rivolgono un sentito ringraziamento a tutti gli amici e sostenitori del Concorso, senza di loro nulla sarebbe stato possibile, e si preparano ora a gestire la fase di selezione dei finalisti e, a seguire, il momento clou della manifestazione, la fase finale di settembre che si svolgerà come di consueto presso il bellissimo Auditorium di Santa Chiara che lascia sempre stupefatti tutti gli ospiti forestieri.