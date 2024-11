Arezzo, 27 novembre 2024 – Concerto del Trio Contro Tempo alla sala vasariana: un omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte. Ingresso gratuito

Su iniziativa della presidenza del Consiglio Comunale, in occasione della Festa della Toscana che si celebrerà come da tradizione sabato 30 novembre, alle 18 nella sala vasariana di piazza del Praticino è in programma il concerto “Puccini e la musica del suo tempo”. Ingresso gratuito.

Un omaggio all’arte del celebre compositore nel centenario della sua morte. Eseguiranno i grandi classici dell’artista lucchese il soprano Gaia Matteini, Elisa Pieschi al violoncello e Leonora Baldelli al pianoforte. Insieme compongono il Trio Contro Tempo, formazione aretina tutta al femminile che ha già riscosso importanti riconoscimenti a livello internazionale.

La Festa della Toscana si celebra dal 2001, quando il Consiglio Regionale approvò una legge che rese memoria all’atto del granduca Pietro Leopoldo, primo sovrano nella storia a decretare l’abolizione della pena di morte.