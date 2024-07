Concerto del 3 agosto, nell’ambito del Valdarno Piano Festival, nella chiesa di Santa Maria in Campo Arsiccio

Arezzo, 31 luglio 2024 – Sabato 3 agosto alle ore 21.15, la Chiesa di Santa Maria in Campo Arsiccio a Terranuova Bracciolini sarà il suggestivo scenario del concerto per pianoforte dell’artista estone Tähe-Lee Liiv, classe 2003. Il concerto è inserito nel programma del Valdarno Piano Festival 2024, promosso ed organizzato dall’Accademia musicale valdarnese con la direzione artistica del M° Andrea Turini. L’evento gode del patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo. Tähe-Lee Liiv, giovane talento di fama internazionale, eseguirà un repertorio classico con musiche di Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg e Jean Sibelius. La serata offrirà agli spettatori non solo l’opportunità di assistere ad una straordinaria performance musicale, ma anche di visitare la Chiesa di Santa Maria in Campo Arsiccio e ammirare i suoi bellissimi affreschi, rendendo l’evento un’esperienza culturale completa. “L’evento di sabato - ha dichiarato l’assessora alla Cultura del Comune di Terranuova Bracciolini Sara Grifoni - rappresenta un’importante occasione per valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio, grazie anche alla collaborazione dell’Agenzia del Demanio e della Sovrintendenza, che si ringraziano. Invitiamo tutti gli amanti della musica e della cultura a partecipare a questa serata imperdibile, per vivere l’armonia tra la grande musica e l’arte sacra in un contesto unico”.