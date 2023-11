Come proteggere i nostri cari e aiutare le famiglie degli over 65

Si chiama "Pronto Badante" ed è il progetto nato per aiutare gli over 65 e le famiglie a trovare assistenza. Partito in modo sperimentale nel 2015 a Firenze e provincia, dal 2016 è stato esteso a tutta la regione e, dalla scorsa estate, ha visto la gestione passare alle società della salute e alle zone distretto. Il numero da chiamare è lo 055.4383000, unico per la Toscana, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.30 e il sabato dalle 8 alle 15. Dal momento della segnalazione sarà offerto supporto e tutoraggio entro 48 ore. L’operatore orienterà la famiglia o la persona anziana sui servizi territoriali disponibili e gli adempimenti amministrativi necessari, compresa la ricerca di un assistente familiare accreditato e tutte le informazioni utili al miglioramento della qualità della vita nell’ambiente domestico.

Inoltre per l’anziano in stato di fragilità, indipendentemente dal reddito, è disponibile un libretto di famiglia da 300 euro, una tantum, per 30 ore di assistenza familiare per le prime necessità. Il servizio è attivo in tutti i 28 ambiti sociosanitari territoriali della Toscana. Dal 2016, quando è stato esteso a tutta la Regione, a "Pronto Badante" sono arrivate 106mila telefonate al numero verde, portando ad attivare più di 45mila visite domiciliari, telefoniche o da remoto e a erogare oltre 28mila sostegni economici attraverso l’attivazione di libretti famiglia o buoni lavoro e voucher. Informazioni disponibili all’indirizzo: www.regione.toscana.itprontobadante. Nella foto: l’assessora regionale alle politiche sociali, Serena Spinelli

Lisa Ciardi