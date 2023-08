Casini, "C’era una volta la politica" Il racconto di questi quarant’anni

di Valerie Pizzera

La storia d’Italia raccontata da chi l’ha vissuta, un evento imperdibile quello del 6 agosto a Procchio, all’isola d’Elba, in occasione della presentazione del’ultimo libro di Pier Ferdinando Casini C’era una volta la politica.

Sul palco con l’autore saranno presenti Romano Prodi, due volte presidente del Consiglio e della Commissione Ue, e il presidente dell’Abi (Associazione bancaria italiana) Antonio Patuelli. Il ruolo di moderatore spetterà a Gabriele Canè, editorialista de La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno. Chiuderà l’evento la performance del sassofonista elbano di fama internazionale Jacopo Taddei.

"È un appuntamento di alto spessore culturale con personalità di alta caratura, quello del 6 agosto a Procchio per la presentazione dell’ultimo libro di Pier Ferdinando Casini", sottolinea con evidente soddisfazione Roberto Marini, presidente del comitato promotore del Premio letterario Isola d’Elba Brignetti, che ha collaborato con il Comune di Marciana alla realizzazione della serata. "Voglio ringraziare l’amico Pasquale Berti per il suo fattivo impegno. Con il suo aiuto siamo riusciti a mettere insieme personalità di alta caratura: non solo Casini, ma anche i presidenti Prodi e Patuelli. Un’occasione straordinaria per discutere del libro che contiene alcuni dei più significativi spaccati della storia d’Italia: la Democrazia cristiana, la prima e la seconda Repubblica, fino ad arrivare all’attualità. Parleremo di una storia che tutti conoscono e ricordano, ma sarà raccontata dagli attori che l’hanno vissuta. Sarà una serata di grande cultura a 360 gradi, che potrà contare anche sull’esibizione di Jacopo Taddei con il suo magico sax".

Pier Ferdinando Casini è la memoria storica di questi ultimi quarant’anni di politica italiana. Ha attraversato la prima e la seconda Repubblica: dal suo emozionante esordio in Parlamento, al rapporto con le personalità più importanti della Dc, al terremoto che scosse la politica italiana con Tangentopoli, e ancora i governi di centrodestra e la presidenza della Camera. Oggi Casini è senatore decano della Repubblica. Il suo è un libro che sa ricostruire i momenti salienti di un’esistenza al servizio della cosa pubblica. Ma non manca la sua Bologna dove tutto comincia, la sua famiglia di origine, i suoi figli, i maestri della Dc e il mondo cattolico, il rapporto con i presidenti del Consiglio che si sono succeduti, la sua passione per la politica estera.

La serata si svolgerà nella piazza sul mare a Procchio a partire dalle 21.45 ed è stata realizzata anche grazie alla collaborazione di: Associazione albergatori, Pro Loco Procchio, Fondazione Acqua dell’Elba, Accademia del Bello, MardiLibri, Liuni. Il libroevento del senatore Casini invita a una riflessione sul passato, sulla passione politica e l’anti politica; per l’Elba un’occasione davvero interessante per confrontarsi con la storia recente attraverso le considerazioni di tre protagonisti dello scenario istituzionale ed economico italiano.