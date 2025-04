“Canzoni Per Anni Spietati”, partito il tour dei Negrita

Arezzo, 10 aprile 2025 – È partito con uno show tutto sold out all’Atlantico di Roma il “NEGRITA - CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR” che fino ad inizio maggio vedrà la band aretina protagonista sui palchi dei club più importanti.

Accanto ai grandi brani che hanno costellato i tre decenni di carriera dei NEGRITA e che hanno definito il sound rock in Italia, il tour è l’occasione per la band di proporre dal vivo i brani di “Canzoni Per Anni Spietati”, il nuovo album uscito il 28 marzo a sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”. Il concept album (pubblicato da Universal) rappresenta un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero, un ritorno potente e necessario per un gruppo che, oggi più che mai, ha qualcosa di importante da dire.

Questo il calendario completo del “NEGRITA - CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR” prodotto e organizzato da MC2Live:

8 aprile 2025 Roma - Atlantico SOLD OUT 9 aprile 2025 Napoli - Casa Della Musica 12 aprile 2025 Ravenna - GNX Arena 13 aprile 2025 Milano - Alcatraz 15 aprile 2025 Firenze - Teatro Cartiere Carrara 16 aprile 2025 Venaria (To) - Teatro Concordia 18 aprile 2025 Brescia - Teatro Clerici 19 aprile 2025 Padova - Gran Teatro Geox 24 aprile 2025 Rovereto (TN) - Palasport 1 maggio 2025 Nonantola (MO) - Vox Club 2 maggio 2025 Nonantola (MO) - Vox Club SOLD OUT

Biglietti in vendita su mc2live.it, vivaticket.com e circuiti autorizzati. Radio Capital e Rockol sono media partner del tour.

I NEGRITA sono Paolo "Pau" Bruni, Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich. In tour saranno accompagnati sul palco da Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria.

Il percorso dei Negrita è iniziato il 10 marzo 1994 con l'uscita del loro album di debutto “NEGRITA”. Da allora la band ha continuato a sorprendere e innovare con 9 album in studio, 3 live album e una serie di hit diventate icone per le generazioni italiane. Brani come “Cambio”, “Ehi Negrita”, “Mama Mae”, “Rotolando verso sud”, “Gioia Infinita”, “Ho Imparato a Sognare”, “Magnolia”, “A modo mio" e “In Ogni Atomo” testimoniano la loro prolifica e influente carriera. Dopo l’inedito pubblicato lo scorso settembre dal titolo “Non Esistono Innocenti Amico Mio” (videoclip ufficiale, brano che da una parte riflette l’impegno della band nel trattare temi attuali e profondi, confermando uno sguardo attento e critico sul mondo e le sue contraddizioni, e dall’altra si distingue per la sua carica emotiva che cresce lungo un testo che non lascia spazio a illusioni ma invita piuttosto a guardare in faccia le verità scomode) è arrivato il nuovo singolo “Noi Siamo gli Altri”. Con un testo potente, i Negrita danno voce agli emarginati e ai liberi pensatori, riaffermando la loro identità e la volontà di andare oltre le convenzioni. “Noi Siamo Gli Altri” è un punto fermo su chi sono e cosa vogliono dire i Negrita, un manifesto che rappresenta il cuore del concept album, un’ode alla resistenza e alla ricerca dell'autenticità. “Viviamo un’epoca confusa e violenta e le semplificazioni continue non aiutano a capire la realtà delle cose, anzi, spesso le complicano. Dire o sentire continuamente: destra o sinistra, rosso o nero, progressisti o conservatori, etc, non significa più niente, i tempi sono cambiati, i centri di potere sono cambiati, ma è evidente che il detto “divide et impera” continua ancora a funzionare, infatti dividere in tifoserie per comandare meglio è un processo in atto ogni giorno qui in Occidente. Molte parole come democrazia, giustizia o libertà stanno mutando di significato fino addirittura ad annullare o capovolgere il senso originale. Noi Negrita, come molte altre persone, siamo stanchi di questa condizione e vogliamo dirlo, rimarcarlo a gran voce e addirittura cantarlo. Non ci riconosciamo in queste semplificazioni bugiarde. Non siamo allineati e non ci sentiamo rappresentati da nessuno purtroppo, ma almeno abbiamo un pensiero libero. Siamo dei liberi pensatori che fanno ormai fatica a sognare un mondo migliore, anche se non smetteremo mai di provarci. Noi siamo gli altri” - Negrita.