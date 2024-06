Benessere nella Riserva di Ponte Buriano con Yoga in Natura

Arezzo, 10 giugno 2024 – Il prossimo 16 giugno 2024, la splendida Riserva Naturale di Ponte Buriano e La Penna diventerà il palcoscenico di un evento unico: "Yoga e Mental Wellness in Riserva". Questa mattinata speciale, organizzata da T-Rafting e la Fondazione Arezzo Intour, è un invito a tutti coloro che desiderano sperimentare la pratica dello yoga immersi in un ambiente naturale incantevole.

L’iniziativa "Yoga e Mental Wellness in Riserva" è pensata per offrire ai partecipanti un'opportunità straordinaria di connessione con la natura. Sulle rive del fiume, in uno scenario tranquillo e rigenerante, si svolgerà una sessione di yoga aperta a tutti i livelli di esperienza. Sotto la guida esperta di Thomas Baldi, insegnante presso Avatar Yoga Lab Arezzo, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare in modo semplice e naturale i benefici delle inversioni per prepararsi al meglio alla meditazione sulle rive del fiume. L'obiettivo è favorire il rilassamento e la rigenerazione, offrendo un'esperienza di benessere mentale e fisico in un contesto naturale ispirante.

La mattinata inizierà con il ritrovo presso il Centro Visite di Ponte Buriano alle 9:45, dove i partecipanti si incontreranno prima di dirigersi verso la riva del fiume. Alle 10 avrà inizio la sessione di yoga, che durerà fino alle 11:30, momento in cui concluderemo la pratica.

L'evento è stato concepito per essere accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza nello yoga. Vogliamo creare un'opportunità per tutti di trovare equilibrio e armonia tra mente, corpo e l’ambiente naturale circostante.

La quota di partecipazione è di 15€ a persona. Per garantire un'esperienza ottimale è necessaria la prenotazione anticipata. Potete ottenere ulteriori informazioni su come acquistare i biglietti contattandoci via email all'indirizzo [email protected], per dettagli specifici sulla pratica yoga potete contattare via email [email protected].

L'evento è reso possibile grazie alla collaborazione con Avatar LAB Yoga di Arezzo, un centro noto per il suo impegno nel promuovere il benessere fisico e mentale attraverso pratiche di yoga.