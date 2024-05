Arezzo, 16 maggio 2024 – Attesa nel borgo di Civitella per l’annuale Mercato del Cacio, dove la cultura della caseificazione si incontra con la valorizzazione dei prodotti tipici e del territorio. L’appuntamento con la 21esima edizione della manifestazione, organizzata dal Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con Slow Food Valdichiana, è in programma domenica 19 maggio.

Si tratta di un mercato unico nel suo genere nel panorama non solo regionale, che in oltre venti anni ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più di nicchia, nel rispetto della filiera corta e nella particolarità della lavorazione a latte crudo, grazie ad un apposito disciplinare. Il formaggio a latte crudo è un prodotto di grande qualità, espressione di un territorio e di una scelta etica per produrlo da tutelare per la biodiversità. Da diversi anni inoltre vengono ospitati i Presìdi Slow Food, ulteriore garanzia di qualità per produzioni rare ed eccellenti a rischio di estinzione.

Per l’intera giornata, i visitatori potranno conoscere qui chi sono i piccoli produttori di pecorini e caprini, che non solo presenteranno e venderanno i propri formaggi ma ne racconteranno la storia. Ci saranno anche ricotta e raviggiolo e per il quinto anno i prodotti dei Presìdi Caciofiore della campagna romana, Formaggio Marzolina, Pecorino della Montagna Pistoiese oltre al Pecorino dei Monti Sibillini. I Presìdi Slow Food, ad oggi oltre 600, sostengono le piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, valorizzano territori, recuperano antichi mestieri e tecniche di lavorazione.

In più saranno ancora presenti gli amici del comune gemellato di Kämpfelbach, con birra e i loro prodotti tipici.

Per Civitella, entrata a far parte dal luglio 2002 della rete internazionale delle Cittaslow, la promozione dei prodotti tipici legati al territorio e alle tradizioni è uno degli impegni sostanziali per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, per una maggior acquisizione di consapevolezza nell’acquisto di prodotti e conseguentemente nel loro consumo.

Accanto Slow Food Valdichiana da sempre impegnata non solo in progetti di promozione di prodotti tipici di qualità legati alla filiera corta, attraverso la realizzazione di iniziative e mercati come questo ma anche in progetti di educazione alimentare con le scuole.

Grande attenzione sarà rivolta alla biodiversità e quindi anche alle piccole produzioni locali dal carattere fortemente identitario, in grado di accrescere il senso di appartenenza alla comunità e, al contempo, fornire una base importante per il mantenimento delle tradizioni culinarie tipiche.

In parallelo al mattino, in collaborazione con l’associazione Valdichiana Nordic Walking, è prevista una camminata nelle colline di Civitella.

Per tutta la durata dell’evento sarà in funzione un servizio gratuito di navetta. Per informazioni: [email protected].