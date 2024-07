Arrivano i “Campi Museali Settembrini”

Arezzo, 30 luglio 2024 – Negli ultimi giorni di vacanza il Museo dei Mezzi di Comunicazione, il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo, il Museo della Fraternita dei Laici e la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi propongono, con un progetto didattico comune ormai consolidato, i “Campi Museali Settembrini”.

I quattro musei rinnovano la loro sinergia per offrire ai bambini fra i 6 e gli 11 anni l’opportunità di trascorrere quattro mattine scoprendo ogni giorno un diverso luogo, attraverso percorsi, attività e laboratori scientifici e artistici.

Il 5 e il 6, il 12 e il 13 settembre dalle ore 9 alle ore 13 i piccoli visitatori potranno confrontarsi con antico e moderno, comprendere civiltà e culture passate, imparare le tecnologie e gli strumenti della scienza della comunicazione e conoscere le tante storie che possono raccontare gli oggetti raccolti da un antiquario illuminato come Ivan Bruschi.

Giovedì 5 settembre appuntamento al MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione per il primo giorno di campi museali settembrini 2024. Qui i bambini potranno realizzare un percorso alla scoperta della modernità e della tecnologia andando ad esplorarne storie e segreti attraverso il gioco. Punto focale da dove tutto inizierà sarà infatti la mostra “Il Mondo in tasca” realizzata per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, 100 anni di radiofonia italiana e 70 anni di RAI visitata attraverso il nuovo progetto realizzato con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Arezzo “Play MUMEC, giOCAre al Museo” un gioco dell’oca rivisitato e aggiornato per divertire grandi e piccini."

Venerdì 6 settembre i Campi si sposteranno al Museo Archeologico Nazionale, dove i piccoli esploratori faranno scoperte, giochi e manufatti collegati alla mostra “I Vasari “vasai” e la produzione ceramica aretina di età antica”, così partecipando alle celebrazioni vasariane in corso nella città di Arezzo.

Giovedì 12 settembre mattina sarà la volta del Museo della Fraternita dei Laici, dove i bambini svolgeranno attività e laboratori didattici alla scoperta del celebre artista aretino Giorgio Vasari anche attraverso le opere e documenti esposti nella mostra "Honorata e gratiosa. La Loggia di Giorgio Vasari".

Venerdì 13 settembre i Campi si concluderanno alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, che proporrà laboratori creativi e giochi tematici per viaggiare attraverso il collezionismo, tecniche artistiche e culture lontane, alla scoperta degli interessanti oggetti raccolti da Ivan Bruschi, fondatore della Fiera Antiquaria di Arezzo.

I Campus Settembrini rientrano nell’iniziativa della Regione Toscana “S-Passo al Museo”, che promuove l’organizzazione di attività didattiche all’interno dei musei durante le principali Festività.

Il costo a bambino è di € 50 complessivi per i tre giorni, con il 10 % di sconto per i soci Coop.

È previsto un massimo di 15 partecipanti. La prenotazione è obbligatoria, entro sabato 31 agosto.

Per informazioni e iscrizioni contattare la Casa Museo Ivan Bruschi (0575354126 oppure [email protected]).