Arriva l’Aboca day il 4 maggio

Arezzo, 16 aprile 2025 – Aboca day il 4 maggio. Un'intera giornata alla scoperta dell'azienda Aboca tra visite guidate, passeggiate fra le coltivazioni di collina e attività di laboratorio.

PROGRAMMA: Ore 10.00: ritrovo in Località Aboca, 20 a Sansepolcro (AR) e inizio della visita guidata alle coltivazioni. Ore 11.00: inizio dell'attività di laboratorio in serra. Ore 12.30: fine delle attività della mattinata. Ore 15.00: ritrovo ad Aboca Museum in via Niccolò Aggiunti 75 a Sansepolcro (AR) e inizio visita guidata. Ore 16.00: fine della giornata.

Costo: 18€ adulti, 10€ bambini (dai 6 ai 18 anni)

ISCRIZIONI ONLINE

--- Pagamento: - A mezzo bonifico bancario intestato a Circolo Esploratori di Odoardi Michela IBAN IT64R0306971617100000002602; - Con carta di credito comunicandone i dati alla segreteria che procederà con l'addebito senza strisciata - Ai seguenti link Sum Up: disponibili a breve

Si prega di comunicare la modalità di pagamento prescelta a [email protected] In caso di annullamento, i biglietti saranno automaticamente rimborsati tramite la stessa modalità scelta per il pagamento.

--- Chi lo desidera potrà prenotare il proprio pranzo presso l'Osteria Il Giardino di Piero telefonando al numero 0575 733119. Il ristorante, gestito dalla stessa azienda Aboca, offre una ricca proposta di piatti della tradizione, con ingredienti bio e a Km 0 (menù alla carta). Con la comunicazione della partecipazione all'evento Aboca, verrà riservato uno sconto del 10%.

--- Direzione tecnica: Circolo degli Esploratori tour operator Telefono: 0575750000 [email protected]