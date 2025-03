Arezzo, 25 marzo 2025 – Arezzo Science Lab porta in città il Premio Nobel Anton Zeilinger. Venerdì 28 marzo alle 21 all’Auditorium del Centro Affari il Prof. Zeilinger terrà la sua lezione dal titolo “La Danza dei Fotoni”, in un evento unico in Italia e uno degli eventi dell’anno per la città.

Zeilinger ha vinto il Premio Nobel per la Fisica nel 2022 per i suoi studi sul teletrasporto quantistico e sull’informatica quantistica, ci porterà quindi a conoscere alcuni degli argomenti più interessanti ed pioneristici dell’attualità: computer quantistici, intelligenza artificiale.

Tutto parte da «Una misteriosa interazione istantanea a distanza.» Così Einstein liquidò con una certa diffidenza uno dei fenomeni più bizzarri e sfuggenti della meccanica quantistica: l’entanglement, un “intreccio indissolubile” grazie al quale è possibile trasferire alcune proprietà delle particelle in altre particelle, senza ritardo temporale. È come lanciare un dado e sapere che il suo “gemello”, anche se posto a grandissima distanza, è in grado di replicare nel medesimo istante lo stesso identico numero. Ma quello che aveva infastidito Einstein è diventata la magnifica ossessione di Anton Zeilinger, il fisico austriaco che ha definitivamente dimostrato che quella misteriosa interazione è una suggestiva coreografia, un fenomeno reale con applicazioni pratiche molto promettenti.

La rivista internazionale Science ha scritto che «Chi cercava un libro divulgativo sulla fisica quantistica può dichiarare chiusa la propria ricerca.» mentre un altro grande Premio Nobel come Roger Penrose ha scritto che è “una delizia di libro”. Infatti con uno stile rigoroso ma discorsivo ed aperto a tutti, ci farà appassionare alle grandi rivoluzioni del pensiero scientifico.

Arezzo Science Lab è un progetto di Gabriele e Lorenzo Grazi, con la collaborazione della Fondazione Guido d’Arezzo, della Biblioteca Città di Arezzo e del Comune di Arezzo. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla mail: [email protected] o whatsapp 3479251722.