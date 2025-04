Aprile di appuntamenti a Casa Bruschi

Arezzo, 11 aprile 2025 – Il mese di aprile offre molte occasioni per visitare la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo.

Venerdì 11 aprile alle 21, in programma nell’ambito della XX edizione del Festival Musicale Internazionale, il concerto con il pianista ucraino Roman Lopatynskyi, vincitore del primo premio al concorso internazionale “George Enescu 2024” di Bucarest e ambasciatore musicale del suo paese, che presenterà un programma dedicato ai capolavori musicali della cultura mitteleuropea con brani di Johannes Brahms, Béla Bartok e Robert Schuman.

Sabato 12 aprile alle 16 è previsto un nuovo appuntamento per i visitatori più giovani e le loro famiglie: un percorso didattico che preannuncia il periodo pasquale invitando A CACCIA DI UOVA. Tutti pronti... attenti... via! Bravi osservatori ed esploratori con un’attenta indagine potranno seguire tanti indizi, oggetti curiosi, indovinelli, piccoli enigmi che porteranno al TESORO!

Dopo il successo ottenuto lo scorso fine settimana, in occasione delle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri, l’Associazione Nazionale Case della Memoria ha deciso di replicare l’evento e la Casa Museo Bruschi parteciperà proponendo l’ingresso gratuito domenica 13 aprile.

Il 17 aprile, 9:30-16:30, il 18 e il 22 aprile, 9:30-13, tornano i Campi Museali alla Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, al Museo dei Mezzi di Comunicazione, al Museo della Fraternita dei Laici e al Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano. Un progetto didattico comune per offrire a bambini fra i 6 e gli 11 anni l’opportunità di trascorrere una parte delle vacanze di Pasqua scoprendo ogni giorno un diverso museo attraverso laboratori scientifici e artistici. Il costo per partecipare è di € 50.

20, 21 e 25 aprile, in linea con la programmazione del polo museale di Intesa Sanpaolo Gallerie d’Italia e con il Ministero della Cultura, la Casa Museo Bruschi sarà aperta con il consueto orario 10-13 / 14-18 sia a Pasqua che in via straordinaria a Pasquetta, oltre che per la Festa della Liberazione ad ingresso gratuito.

Sempre disponibile al bookshop del museo, al prezzo speciale di € 18, il nuovo catalogo Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi. Storia e collezioni: per gli studiosi un prezioso strumento di lavoro, per il visitatore guida agile ed esaustiva sulla collezione, ricca di opere d’arte dalla preistoria fino al Novecento. Un originale idea regalo per le festività pasquali.

Per informazioni o iscriversi ai campi museali si può chiamare lo 0575354126 o scrivere a [email protected].