"Animali d’affezione e padroni insieme anche dopo l’addio"

Una proposta di modifica alla legge attuale per permettere che gli animali d’affezione siano sepolti insieme ai loro proprietari.

La proposta è stata avanzata nella terza commissione toscana dal consigliere regionale Andrea Ulmi della Lega.

1 Da cosa nasce questa richiesta?

"Dalle sollecitazioni di molti cittadini e da una generale e crescente sensibilità sul tema maturata nel corso degli ultimi anni. Oggi, l’animale d’affezione fa parte della famiglia a tutti gli effetti ed è giusto che come tale venga trattato in vita e dopo la morte".

2 Cosa prevede la proposta di modifica?

"Molto spesso le ceneri degli animali vengono conservate e custodite: la modifica normativa prevede che possano riposare nello stesso luogo di sepoltura dei proprietari dopo il loro decesso".

3 Ci sono ostacoli tecnici?

"È sicuramente una norma innovativa quella che vorremmo portare avanti con la nostra proposta, ma già introdotta in Liguria e che quindi non dovrebbe avere ostacoli. Spero poi che su questo tema non ci siano strumentalizzazioni di tipo politico, ma semmai un consenso unanime".