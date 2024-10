Andiamo a teatro, su il sipario sul Verdi per bambini

Arezzo, 2 ottobre 2024 – Non solo adulti. La Stagione Teatrale 2024/25 del Teatro Verdi di Monte San Savino torna ad affiancare alla programmazione serale quella pomeridiana per bambini e famiglie, dal titolo “Andiamo a teatro”, composta da quattro affascinanti appuntamenti domenicali tra danza, teatro e teatro di figura. L’appuntamento inaugurale è fissato per domenica 22 dicembre, alle ore 17:30, con lo spettacolo “Eco-Quiz Show” di e con Eleonora Chiocchini e Françoise Parlanti, con ideazione, soggetto, allestimento scenico e costumi di Simona Bucci. Lo spettacolo, prodotto da Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti in co-produzione con Dance Gallery Perugia/ Umbria Danza Festival, è consigliato per un pubblico dai 6 anni.

Uno studio televisivo, con sigla, presentatrice, concorrente, domande, risposte, idee possibili, soluzioni, creatività e suggerimenti. Questo è “Eco-Quiz-Show”: la presentatrice pone questioni alla concorrente di turno, tutte incentrate sul tema dell’ecologia.

Domenica 5 gennaio, alle ore 17:30, il 2025 di “Andiamo a teatro” inizierà con lo spettacolo “Le 12 notti della Befana” con Patrizia Ascione e Stefano Cavallini in una produzione Habanera Teatro.

Dodici sono le notti, dal 25 Dicembre al 5 Gennaio, in cui la Befana intraprende un viaggio che la porterà a riconquistare il suo ruolo che pian piano ha perso nella fantasia dei bambini occidentali, a causa della televisione e della pubblicità. Lo spettacolo è consigliato per un pubblico dai 4 anni.

“Il gatto con gli stivali” prodotto da NATA sarà il mattatore di domenica 2 febbraio, alle ore 17:30. In scena, tra fantasia e pupazzi, ci saranno Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini mentre firma testo e regia Livio Valenti. Musiche di Lorenzo Bachini. Pupazzi di Roberta Socci. Scenografia di Andrea Vitali.

Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata storia d’amore. Il Gatto è il campione dell’inganno, per questo la storia è un po’... strana: un eroe ingannatore? Qualcuno dice che lo fa a fin di bene, si però quando c’è un inganno c’è qualcuno che ne paga le conseguenze. È, in effetti, una storia un po’ strana. Lo spettacolo è consigliato per un pubblico da 4 - 10 anni.

L’appuntamento conclusivo si terrà domenica 16 marzo, alle ore 17:30, con lo spettacolo “Fantascienza. Il Robot e la Luce” prodotto da Kanterstrasse con il contributo di Regione Toscana, Fondazione CR Firenze e Publiacqua spa. Lo spettacolo, adatto ad un pubblico dai 5 anni, vedrà in scena Monia Baldini e Alessio Martinoli. Regia e drammaturgia di Simone Martini.

2 racconti, 2 possibili futuri, 2 concetti esplorati attraverso un viaggio che parte dalla tecnologia e dalla meraviglia per concentrarsi pian piano sull’attore e sull’uomo ovvero l’origine da cui tutto ha avuto inizio.

Tra i mesi di febbraio e marzo 2025 si segnala la II edizione della rassegna di teatro popolare Il Giogo d’Inverno, promossa e organizzata da A.S. Monteservizi e Associazione Culturale Il Giogo con il patrocinio del Comune di Monte San Savino. Gli eventi della rassegna, in fase di programmazione, andranno in scena presso il Teatro S. Prospero di Montagnano.

La campagna abbonamenti per prendere parte agli 8 eventi della stagione del Teatro Verdi avrà inizio da lunedì 30 settembre per concludersi venerdì 4 ottobre per i vecchi abbonati,