Arezzo, 23 luglio 2024 – Ancora una volta il Festival Orientoccidente incontra la memoria e mercoledì 24 luglio ricorderà, con il Comune di San Giovanni Valdarno e ANPI Valdarno, la Liberazione di San Giovanni Valdarno, a ottanta anni da quel 24 luglio del 1944 quando, grazie agli alleati e alla lotta partigiana, vennero sconfitti e cacciati i tedeschi e i fascisti, quando si riaffermarono valori e ideali di libertà, uguaglianza, giustizia sociale e solidarietà. Alle 21.15 in piazza Masaccio il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi e il presidente di Anpi Valdarno Giuseppe Morandini apriranno la serata affrontando l’importanza del 24 luglio in Valdarno e il valore dela Resistenza. Verrà proiettato il cortometraggio “Le parole della memoria - Appunti per un documentario”, realizzato nel 2014 da Piefrancesco Bigazzi e Mattia Calosci, con le testimonianze di quattro sangiovannesi che vissero quella memorabile giornata (Manrico Govoni, Maria Giovanna Sansoni, Alcibiade Gragnoli e Fedora Arnetoli). L’evento presenterà infine un grande concerto a più voci con la partecipazione di tre cantanti fra le più importanti della musica popolare toscana contemporanea. Sono “Voci di donne per la Liberazione” che hanno i volti e le storie di Ginevra di Marco (insieme a Francesco Magnelli dai CSI alle tante interpretazioni ha un ruolo importante nel panorama musicale italiano), Letizia Fuochi (storica e cantautrice fiorentina che proprio in questi mesi sta realizzando un nuovo progetto discografico sulla Resistenza delle donne e sulle tante resistenze nel mondo), Francesca Breschi (una delle voci più raffinate e storica collaboratrice di Giovanna Marini che con la sua presenza ci ricorderà proprio la grande cantastorie recentemente scomparsa). La quarta voce femminile sarà Daniela Morozzi, popolare attrice e attivista, quest’anno impegnata, fra le altre cose, nello spettacolo “Il corpo” dedicato al delitto Matteotti. A fare da collante la forza espressiva e il senso di insieme di Banda Improvvisa diretta da Orio Odori con Damiano Puliti al violoncello e la Filarmonica di Loro Ciuffenna. Un evento, a ingresso gratuito, realizzato con il contributo del Consiglio Regionale di Regione Toscana. > 1944 - 2024 : 80mo della Liberazione Regione Toscana - Consiglio Regionale Comune di San Giovanni Valdarno ANPI Valdarno