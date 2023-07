Alla scoperta dei tesori Unesco Nel salotto Caffè della Versiliana

C’è la natura con il Parco delle Alpi Apuane e il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Ci sono poi le bellezze artistiche da naso all’insù come Carrara e piazza dei Miracoli a Pisa, incluse le storiche mura ancora perfettamente conservate. Queste risorse inestimabili hanno in comune il fatto di essere a vario titolo siti Unesco, inserendosi in un panorama, come quello toscano, che in quanto a siti Unesco può gonfiare il petto grazie ai centri storici di Firenze, Siena, Pienza e San Gimignano, la Val d’Orcia e le Ville Medicee.

Ad accendere i riflettori sui siti Unesco della Toscana settentrionale sarà il “Caffè“ della Versiliana, pronto ad ospitare, a partire da domani, quattro appuntamenti organizzati da Toscana promozione turistica e incentrati su altrettanti temi di interesse strategico per la promozione della nostra regione. Il primo si terrà, appunto, domani alle 18.30, quando si parlerà di Panorami disegnati da natura e cultura: viaggio tra i siti Unesco della Toscana settentrionale, a cui seguiranno degustazioni di prodotti del territorio a cura di Unione regionale cuochi. Moderato dalla giornalista Clara Svanero, l’incontro offrirà al pubblico un excursus sui luoghi "in cui le meraviglie dell’arte e dell’architettura si alternano a paesaggi che conservano un prezioso patrimonio naturalistico". Il riferimento è al Parco delle Alpi Apuane e delle sue cave di marmo, Carrara città creativa Unesco, piazza dei Miracoli e il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

A confrontarsi saranno Leila Pruneti per Toscana promozione turistica, Maura Crudeli del Focal point città creativa Unesco di Carrara, Raffaele Zortea, responsabile comunicazione del Parco di San Rossore e Mura di Pisa e Antonio Bartelletti, direttore del Parco regionale Alpi Apuane. Partendo proprio dal Parco delle Apuane, che è uno dei geoparchi mondiali Unesco essendo un complesso orografico con abissi, percorsi speleologici, siti paleontologici e grotte carsiche, il racconto proseguirà scendendo a valle fino alla città di Carrara, che ha fatto del marmo la propria ricchezza anche in termini di arte e bellezza entrando nell’olimpo delle Città creative Unesco per l’artigianato e l’arte popolare. Terza tappa piazza dei Miracoli, a Pisa, che ospita la celeberrima torre (oltre al Duomo e al Battistero) e storiche mura lunghe sei chilometri e mezzo e alte undici metri, costellate di antiche porte e torri che proteggono un’area di 200 ettari. Infine il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, che fa parte della Riserva della biosfera Unesco selve costiere di Toscana per un totale di 23mila ettari dal mare verso l’interno, interessando le province di Pisa, Lucca e Livorno.