Alessandro Gori Lo Sgargabonzi al Passioni Festival

Arezzo, 27 ottobre 2023 – Riparte in versione autunnale il Passioni Festival e presenta: Alessandro Gori Lo Sgargabonzi. L’autore sarà in città per presentare il suo ultimo libro da Menchetti al Parco Giotto. Nell’occasione Il Cile sarà ospite d’eccezione dell’evento. Dopo il successo di pubblico nell’XIª edizione dell’estate scorsa, il Passioni Festival torna ad animare la scena culturale aretina anche in autunno con un evento speciale. Venerdì 27 ottobre, a partire dalle 17:45 presso lo spazio Menchetti all’interno del Parco Pertini di Arezzo, lo scrittore e comico Alessandro Gori presenta il suo ultimo libro “Canzoniere dei parchi acquatici”, edito da Rizzoli Lizard con le illustrazioni del fumettista Paolo Bacilieri.

Scrittore, autore, comico e creatore del blog ‘Lo Sgargabonzi’, diventato poi una pagina Facebook di successo, Alessandro Gori è aretino originario della Valdichiana. La sua scrittura originale

e la sua comicità spesso irriverente e scorretta lo hanno portato a

diventare uno dei più brillanti comici e autori della stand-up comedy italiana. “Canzoniere dei

parchi acquatici” è il suo sesto.

Con “Confessioni di una coppia

scambista al figlio morente”, edito sempre da Rizzoli Lizard e pubblicato nel 2022, Gori ha vinto il

Premio Internazionale della Satira. Gori è stato autore ed attore

de “Una pezza di Lundini”, la trasmissione condotta da Valerio

Lundini e Emanuela Fanelli andata in onda in seconda serata su

Rai 2 dal 2020 al 2022. È stato

inoltre ospite fisso nel 2019 del

programma di Rai 2 “Battute?”

condotto da Riccardo Rossi.

All’incontro con Alessandro Gori, moderato dalla giornalista Dory D’Anzeo, sarà presente anche

il cantautore e chitarrista aretino

Il Cile, pseudonimo di Lorenzo Cilembrini, autore di brani di grande successo e che vanta al suo attivo tre album da solista e collaborazioni con artisti del calibro

di Club Dogo, Clementino, Jerico, Bianca Atzei, Grido e J-Ax,

con il quale ha raggiunto le vette

delle classifiche italiane nel 2015

con il singolo “Maria Salvador”.

Al termine dell’incontro è in programma un aperiFestival per tutti gli intervenuti.