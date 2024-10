Arezzo, 21 ottobre 2024 – Al via la quarta edizione Gravel Bike Event”, manifestazione dedicata a tutti gli appassionati di bici gravel, e-bike e mountain bike. L’evento, organizzato dalla Tenuta di Frassineto in collaborazione con La Chianina Ciclostorica, Monte Lignano Bikers e Gravel Alò, si svolgerà sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 con partenza dalla strada vicinale del Duca 14, in località Frassineto (Arezzo).

I partners dell’iniziativa sono Azienda Agricola Bemoccoli, Castello di Montecchio Vesponi, Cosmonauts, Frantoio Cacioli, Il Belvedere di Roccavo, Menchetti dal 1948, Minimarket Chianucci, Pastificio Fabianelli e Trek Bicycle Arezzo.

Sarà anche quest’anno un weekend all’insegna della passione per la bici, il buon vino, le tradizioni e la storia della Valdichiana quello che attende i partecipanti. Una full immersion in uno dei paesaggi rurali più suggestivi e visitati dai turisti, plasmato nel corso dei secoli a quattro mani dalla natura e dall’uomo. Borghi, castelli, opere di ingegneria idraulica e panorami mozzafiato accompagneranno gli iscritti lungo quattro diversi itinerari.

Sabato 26 ottobre è previsto il “Giro breve della Tenuta”, un percorso di 20 chilometri (95% sterrato e 5% asfaltato) che dalle ore 15.00 condurrà gli aderenti all’interno dei 500 ettari della Tenuta di Frassineto, con la possibilità di visitare la cantina, l’antica “barricaia” per l’affinamento dei vini rossi e degli spumanti “metodo classico”, i vigneti che nel periodo autunnale assumono colori unici, i due laghetti e il parco della Villa di Frassineto. Al termine della pedalata, alle ore 17.00, è previsto un aperitivo per i presenti, con la degustazione di vini della Tenuta di Frassineto abbinati a prodotti tipici locali.

Domenica 27 ottobre, alle ore 9.00, partiranno tre percorsi imperdibili per tutti gli amanti delle due ruote, quello lungo di 85 chilometri con dislivello di 1.200 metri, quello medio di 60 chilometri con dislivello di 600 metri e quello corto di 40 chilometri con dislivello di 300 metri. Alle ore 10.00 avrà invece inizio il percorso super corto di 20 chilometri, con dislivello di 100 metri. I quattro itinerari comprendono il 75% di sterrato e il 25% di vie asfaltate. Le registrazioni ai percorsi domenicali si svolgeranno tra le ore 7.00 e le 9.00.

Nel corso degli itinerari domenicali, che si svilupperanno nei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino e Cortona, con tre punti diversi di ristoro, i partecipanti incontreranno luoghi ricchi di fascino come i manufatti legati alla bonifica della Valdichiana, il Castello di Montecchio Vesponi appartenuto anche al celebre capitano di ventura del XIV secolo Giovanni Acuto e alcune perle del territorio cortonese.

I familiari e gli amici degli iscritti a “Gravel Bike Event 2024” potranno attendere il loro rientro nei giardini della storica Villa di Frassineto, una delle gloriose fattorie di diretta gestione del Granducato di Toscana, e usufruire dei servizi offerti dal wine shop, con la possibilità di degustare e acquistare i vini ricavati da vitigni pregiati come Semillon, Chardonnay, Sauvignon, Traminer, Pinot Bianco, Vermentino, Sangiovese, Syrah, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot.

Le iscrizioni a “Gravel Bike Event 2024” si potranno effettuare tramite la pre-scrizione nella sezione eventi del sito www.tenutadifrassineto.com, compilando il modulo e inviandolo alla mail [email protected], insieme alla copia del certificato medico. È possibile inoltre iscriversi direttamente al punto vendita di Tenuta di Frassineto, sempre muniti del certificato medico richiesto, entro la mattina di domenica 27 ottobre.

Chi prenota per entrambe le giornate potrà usufruire di un prezzo speciale d’iscrizione. Tutti gli iscritti avranno inoltre diritto a un pacco gara con vari articoli, tra cui una bottiglia di vino della Tenuta di Frassineto.

Per ulteriori informazioni: [email protected] - tel. +393714956539