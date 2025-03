Al via il progetto di Cantiere Artaud dal titolo Seminare parole, (r)accogliere emozioni

Arezzo, 18 marzo 2025 – Parte il 27 marzo il progetto di Cantiere Artaud dal titolo Seminare parole, (r)accogliere emozioni, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura nell’ambito del Bando “Leggimi 0-6”.

Il programma, ideato da Sara Bonci, è ispirato a I 10 segreti della felicità. Un libro gioco per essere bambini sereni, libro interattivo illustrato di Alberto Pellai che guida i bambini e i genitori alla scoperta delle emozioni per favorire l’autostima, l’empatia e la condivisione.

Saranno realizzate letture per bambini dalla nascita fino ai 6 anni; spettacoli di teatro di figura; laboratori artistici per bambini e adulti; incontri per genitori e figure di riferimento; corsi di formazione indirizzati a educatori/educatrici, insegnanti, librai/libraie, bibliotecari/bibliotecarie, pediatri/e.

Le iniziative saranno programmate fino a ottobre 2025 nel territorio di Arezzo e nella provincia aretina.

Le letture saranno realizzate con Kamishibai, oggetti realizzati a mano, ombre o pupazzi da Elisa Bagni e Sara Bonci tra marzo e giugno nella Sezione Ragazzi o nel Chiostro della Biblioteca Città di Arezzo, presso la Biblioteca Le Fornaci di Terranuova Bracciolini (AR) e la Biblioteca Masaccio di San Giovanni Valdarno (AR) e in altri luoghi significativi in ambito culturale e sociale, come il Reparto Pediatria dell’Ospedale San Donato di Arezzo e Casa Thevenin.

Gli incontri formativi, aperti a tutti, saranno condotti da professionisti esperti e con esperienza riconosciuta nel campo: la pedagogista, formatrice montessoriana e autrice Annalisa Perino (12 settembre); il medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore Alberto Pellai (26 settembre); la pedagogista e coordinatrice pedagogica Vanessa Niri (2 ottobre).

I corsi di formazione a numero chiuso saranno tenuti da formatori esperti di lettura ad alta voce: Fuad Aziz (9 e 10 maggio), pittore, scultore, nonché autore e illustratore di albi e libri per l'infanzia; Patrizia Menichelli (10 e 23 settembre, 1° e 15 ottobre), attrice e ricercatrice in metodologie sensoriali applicate al teatro, all’arte e alla formazione.

A metà di questi appuntamenti ricorrenti, sabato 12 luglio verrà organizzato il laboratorio di teatro d’ombra a cura di Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes, mentre domenica 13 luglio verrà ospitato lo spettacolo di teatro di figura Prendere il volo di Drogheria Rebelot (tout public dai 3 anni) tratto dall’omonimo albo illustrato di Marina Marinelli e Silvia Molinari; entrambi gli eventi presso il Teatro comunale Pilade Cavallini di Sestino (AR).

"Quando si legge un libro a un bambino la voce è la storia; dà corpo alla storia, la riempie, come l’acqua riempie il letto del fiume." (Bruno Tognolini)

Leggere ad alta voce è innanzitutto un gesto di amore e una forma di cura, che offre la possibilità di creare una relazione più profonda tra chi legge e chi sta partecipando alla lettura, leggere ad alta voce permette di imparare a conoscere e riconoscere le emozioni, e se i bambini ne prendono confidenza fin da piccoli acquisiscono nuove competenze per instaurare relazioni più sane.

Di seguito il programma completo:

MARZO

giovedì 27 ore 16:00, lettura di Io e Pepper di Beatrice Alemagna, riservata ai/alle pazienti del Reparto Pediatria dell’Ospedale San Donato, Arezzo

sabato 29 ore 14:30, lettura (dai 4 anni) di Il giardino di Babushka di Jordan Scott e Sydney Smith, a seguire, laboratorio di creazione di corde vegetali con Francesco Angelini, MANSS, Sestino (AR)

APRILE

giovedì 3 ore 17:00, lettura animata (età 2-3 anni) di It’s ok to cry. Piangere va bene di Spider, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, Biblioteca Città di Arezzo, Sezione Ragazzi

sabato 5 ore 11:00, lettura di Dentro me cosa c’è? di Daniela Carucci e Giulia Pastorino, riservata alle mamme e ai/alle bambini/e del progetto Miriam di Casa Thevenin, Arezzo

giovedì 17 ore 17:00, lettura animata (età 6-24 mesi) di La coperta di stelle di Landis Blair, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, Biblioteca Città di Arezzo, Sezione Ragazzi

MAGGIO

venerdì 9 ore 16:30-19:30 e sabato 10 ore 11:00-17:00, corso di formazione con Fuad Aziz per educatori/educatrici, insegnanti, librai/libraie, bibliotecari/bibliotecarie, Biblioteca Le Fornaci, Terranuova Bracciolini (AR)

sabato 10 ore 17:00, lettura animata (età 4-6 anni) di La mia mano di Fuad Aziz, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, Biblioteca Le Fornaci, Terranuova Bracciolini (AR)

giovedì 15 ore 17:00, lettura animata (età 0-24 mesi) di Vorrei di Arianna Papini, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, Biblioteca Città di Arezzo, Sezione Ragazzi

martedì 20 ore 17:00, lettura animata (età 2-3 anni) di I cinque sensi di Anne Crausaz, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, Biblioteca Città di Arezzo, Sezione Ragazzi

giovedì 22 ore 17:00, lettura animata (età 4-6 anni) di La voce del mare di Marlies Van der Wel, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, Biblioteca Città di Arezzo, Sezione Ragazzi

GIUGNO

mercoledì 4 ore 17:00, lettura animata (età 4-6 anni) di L’alleanza dei bambini di Pija Lindenbaum, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, Biblioteca Masaccio, San Giovanni Valdarno (AR)

giovedì 5 ore 17:00, Vietato non toccare, laboratorio di realizzazione di libri tattili a cura di Ilaria Gradassi (età 3-6 anni), Biblioteca Città di Arezzo, Sezione Ragazzi

mercoledì 11 ore 17:00, lettura animata (età 2-3 anni) di L’Artista di Vere Ed, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, Biblioteca Città di Arezzo, Chiostro

giovedì 12 ore 17:00, laboratorio di collage per la creazione di un albo scomposto a cura di Giulia Landi, gestalt counselor a mediazione artistica, Biblioteca Città di Arezzo, Chiostro

LUGLIO

sabato 12 ore 17:00, laboratorio di teatro d’ombra a cura di Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes, Teatro Pilade Cavallini, Sestino (AR)

domenica 13 ore 17:00, spettacolo Prendere il volo di Drogheria Rebelot (tout public dai 3 anni), Teatro Pilade Cavallini, Sestino (AR)

SETTEMBRE

mercoledì 10 e martedì 23 ore 16:30-18:30 corso di formazione con Patrizia Menichelli per educatori/educatrici e insegnanti, Scuola Maria Consolatrice, Arezzo

venerdì 12 ore 17:00, Le sfumature della voce e i colori dell’ascolto. Il potere educativo della lettura ad alta voce, incontro con Annalisa Perino, Biblioteca Città di Arezzo, Sala conferenze

venerdì 26 ore 17:00, Allenare alla vita. Competenza emotiva e affettiva dell'adulto, incontro con Alberto Pellai, Biblioteca Città di Arezzo, Sala conferenze

OTTOBRE

mercoledì 1° e mercoledì 15 ore 16:30-18:30, corso di formazione con Patrizia Menichelli per educatori/educatrici e insegnanti, Scuola Maria Consolatrice, Arezzo

giovedì 2 ore 17:00, I libri per bambini “non servono a niente”, incontro con Vanessa Niri, Biblioteca Città di Arezzo, Sala conferenze

INFO E ISCRIZIONI: [email protected] | +39 3347879712

Prenotazione obbligatoria

Un progetto di Cantiere Artaud

Realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura

In partenariato con Istituzione Biblioteca Città di Arezzo, Biblioteca Comunale Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, Rete Documentaria Aretina, Scuola Maria Consolatrice, La Stadera Cooperativa Sociale, I Care di Arezzo ODV, Chiocciola la casa del nomade