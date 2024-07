Al Go Valley si ride per solidarietà

Arezzo, 4 luglio 2024 – Una giornata di show e spettacoli interamente dedicata alla beneficenza con artisti nazionali supportati dai migliori cabarettisti e showman locali si esibiranno Venerdi 12 Luglio dalle ore 21:00 sul Palco del Palagio Fiorentino di Stia per una serata il cui ricavato sarà destinato in beneficenza a due associazioni: TuttixTutti e Fondazione Alice Onlus che si occupano di persone con disabilità.

Grazie anche al supporto del Comune di Pratovecchio Stia, alla presidenza Regione Toscana ed all’ente Parco nazionale foreste Casentinesi Monte Falterona, prende vita la prima edizione di GoValley Charity Event, un evento che rimarrà nel cuore dei casentinesi.

Con un biglietto popolare di 10 euro ci si potrà ritrovare a ridere tutti insieme per una grande causa: aiutare associazioni che fanno concretamente del bene a tanti bambini e bambine del territorio aiutandoli nei loro difficili percorso di inclusione e di vita.

Alessandro Paci, Alberto Marioni, Alan Bigiarini, Mauro Busti presentati da Francesco Zampella sono il gruppo di comici per solidarietà della serata di Go Valley.

I biglietti si possono acquistare la sera stessa dell’evento oppure presso: Capricci Bar Stia, Tabacchino Pratovecchio, Mattarello Poppi, Happy Dog Bibbiena.

Alessandro Paci è un comico, cabarettista, attore, regista, sceneggiatore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano. Tutti lo ricorderanno nel programma Aria Fresca in onda su Video Music a metà degli anni Novanta ma anche per le sue numerose comparse in film e commedie.

Alberto Marioni è un comico locale che si è fatto notare da anni per la sua rubrica

“Impariamo lo Stiano”, dove insegna alcune parole ed espressioni tipiche del suo paese. Ha inoltre scritto e portato in scena “ma il Marioni” uno spettacolo comico che ha fatto il pieno in due edizioni consecutive.

Insieme a Marioni ci sarà anche Alan Bigiarini, molto conosciuto non solo in Casentino per il cabaret e come spalla di numerosi artisti non solo locali.

Mauro Busti è un cabarettista famoso prestato alla stand-up.

Con la sua verve dissacrante e i monologhi sulla vita quotidiana, il comico perugino Busti cattura l’attenzione del pubblico con una risata dopo l’altra.

Finalista nei più prestigiosi festival italiani di cabaret, Busti ha conquistato anche la televisione, diventando un ospite ambito in numerose trasmissioni.

Dalla oragnizzazione di GoValley Charity Event commentano: “Oltre a promuovere il territorio con manifestazioni musicali ed artistiche l’associazione casentinese GoValley si conferma attenta alle esigenze della vallata cercando di promuovere e sostenere quelle realtà che svolgono un ruolo chiave e fondamentale nel tessuto locale”.

TuttiXTutti è un’associazione nata da poco da una costola dello Sportello Autismo e dalla volontà di una famiglia, con un bambino con autismo, che cercando di sostenere il figlio nel suo quotidiano percorso di inclusione, ha voluto estendere una nuova visione di vita e di opportunità anche a altre famiglie del territorio. L’associazione sta facendo molte iniziative di valore, in collaborazione con lo Sportello Autismo, presso l’oratorio di Soci e non solo soprattutto legate al lavoro di gruppo e a eventi che uniscono famiglie e ragazzi in un comune percorso di autonomia, amore e aiuto reciproco.

Fondazione Alice nasce nel Dicembre del 2010. Simone Ciulli, fondatore e padre di Alice, ha voluto creare questa realtà per offrire alle famiglie con figli disabili un luogo tranquillo ed immerso nel verde dove poter soggiornare e, per chi lo desidera, partecipare alle attività della Fondazione e sono tantissime.