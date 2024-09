Arezzo, 10 settembre 2024 – Ai nastri di partenza la festa del Perdono 2024 a San Giovanni Valdarno. Un calendario ricco di eventi e iniziative che, per cinque giorni, animeranno il centro storico cittadino con spettacoli, conferenze, rievocazioni, camminate solidali, concerti e buon cibo.

I festeggiamenti ufficiali prenderanno il via giovedì 12 settembre alle 21 con il corteo storico alla presenza del Gonfalone della città di San Giovanni Valdarno del Gonfalone della città di Firenze, scortato dalla Famiglia di Palazzo e dal corteo storico della Repubblica fiorentina, con spettacolo di fuoco itinerante a cura della compagnia teatrale Accademia creativa. A seguire, i presenti potranno assistere all’accensione del video mapping di Stefano Fake & The fake factory “AI dreams”, sulla facciata della Basilica di Santa Maria delle Grazie dedicato, quest’anno all’intelligenza artificiale. Il video mapping resterà attivo per tutta la durata del Perdono. Dopo i saluti istituzionali, in piazza Masaccio andrà in scena lo spettacolo di immagine “The tempest”, a cura della compagnia teatrale Accademia creativa: fuoco, trampoli, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica e giocoleria di fuoco. L’introduzione storica sarà affidata a Mus.e.

“Già nel precedente mandato amministrativo – dichiara il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi – abbiamo voluto che la Festa del Perdono tornasse ad essere un momento legato alla tradizione, alle nostre origini e alla nostra identità. La Rificolona, il 7 Settembre, ha visto piazza Masaccio gremita, non soltanto perché è una festa dedicata ai bambini e alle famiglie, ma soprattutto perché è radicata nella storia della nostra comunità, ci lega al nostro passato, perché è un elemento identitario che rappresenta quello che siamo anche oggi e nel quale ci riconosciamo. Proprio come il Perdono. All’interno della Festa del Perdono, che prende avvio ufficialmente giovedì sera e si concluderà lunedì 16 Settembre, sono previste numerose iniziative in cui l’elemento popolare, il legame con il passato costituiscono la parte più consistente. Ringrazio l’assessorato alla cultura, la Pro Loco, gli uffici comunali e tutte le associazioni che hanno contribuito all’organizzazione di questo Perdono 2024 perché soltanto grazie a questa sinergia è stata possibile mettere insieme un cartellone così ricco di eventi”.

Da giovedì 12 settembre sarà inoltre aperto il luna park in piazza della Libertà, piazza Cavour e via Cesare Battisti che resterà allestito fino a lunedì 16. Giostre, attrazioni e banchetti per intrattenere e divertire grandi e piccini.

La festa proseguirà nei giorni successivi con numerosi eventi in calendario fra cui i concerti in piazza Masaccio: gli Stranobakkano (venerdì 13), i ragazzi d’Arnolfo e i Dik Dik (sabato 14), Walter Sterbini (domenica 15), la banda del Concerto comunale (lunedì 16). Ma anche il Perdono dei Sapori e dei saperi a cura di Confesercenti lungo Corso Italia da sabato 14, le visite ai musei, la tombola del Perdono, la camminata solidale di Ail la domenica mattina e i tradizionali fuochi d’artificio del lunedì sera. Tutto il programma è consultabile al link: https://www.comunesgv.it/content/uploads/2024/09/programma_PERDONO_SAN-GIOVANNI-VALDARNO_2024.pdf