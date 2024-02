Agevolazioni per l’assunzione di apprendisti

Per le imprese che operano nel settore della gastronomia e dell’agroalimentare italiano sono in arrivo altre risorse a livello nazionale, fondi che serviranno soprattutto a rinnovare i macchinari che certo potranno servire a quelle aziende aperte da tempo che vogliono rendersi più efficienti e moderne. Il primo marzo, infatti, aprirà un bando del Masaf, Ministero delle attività fiscali e forestali, a copertura nazionale, che prevede un contributo del 70% sulle spese: per attività ad esempio come una pasticceria artigianale potrà quindi sostenere dei costi fino ad un massimo di 30mila euro proprio per l’acquisto di nuovi macchinari o beni strumentali strettamente legati all’attività di impresa.

Non solo, ci sono altre agevolazioni inserite nel bando: attraverso lo stesso criterio il Ministero fornirà contributi fino al 70% delle spese per le assunzioni con apprendistato di giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

Per accedere ai contributi nazionali, però, bisogna rispettare come sempre regole e requisiti che vengono fissati all’interno del bando emanato dal Masaf. Per esempio, uno dei più complessi da affrontare per le imprese con un anzianità inferiore a 10 anni potrebbe essere la soglia del 5% di prodotti biologici, di origine controllata o altre definizioni di qualità specifica del materiale acquistato per avere poi accesso al bando. Come si calcola, allora? "Bisogna andare a recuperare tutte le fatture di acquisto prodotti dal 30 agosto del 2021 al 30 agosto del 2022 – spiega Francesca Dolfi di F&R Consulting - e da qui calcolare il totale dei prodotti acquistati, poi misurare l’ammontare totale dei prodotti marcati Dop, Igp, Sqnpi e biologici per poi andare a verificare che questi ultimi siano in misura percentuale superiori al 5% del totale per poter partecipare al bando".

F.S.