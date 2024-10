Ad Arezzo la quinta edizione della Giornata di studi sulle fonti orali

Arezzo, 26 ottobre 2024 – Il campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena ospiterà, il prossimo 28 ottobre, la Giornata di Studi sulle Fonti Orali, un appuntamento importante per studiosi, ricercatori e appassionati del tema, giunto alla V edizione. L’evento, intitolato “Le molte voci delle voci. Gli archivi orali negli atenei, negli istituti, nei territori”, si terrà dalle ore 10.30 presso l’aula 1 della palazzina Donne del campus del Pionta (viale Cittadini, 33).

Organizzata dal Tavolo permanente per le fonti orali, la giornata vedrà riuniti esperti provenienti da università, enti di ricerca, dalla Direzione generale Archivi, associazioni scientifiche, ma anche associazioni culturali e singoli appassionati. Obiettivo comune è promuovere il dialogo e lo scambio di esperienze legate alla conservazione e valorizzazione delle fonti orali, oltre al loro uso e riuso per la ricerca scientifica; nel corso dell'evento saranno presentati progetti e attività in corso.

Durante la Giornata, Silvia Calamai, professoressa del Dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e moderne (DFCLAM) dell’Università di Siena, presenterà il primo numero di OAr Journal, una nuova rivista accademica peer-reviewed in open access dedicata agli archivi orali, edita da USiena Press.

L’iniziativa è frutto di una proficua collaborazione tra il progetto PRIN ROADS – Roads to Oral Archives Development and Sustainability, l’Associazione Italiana di Scienze della Voce e l’Associazione Italiana di Storia Orale.

Ulteriori informazioni sull'evento e il programma sono pubblicati sul sito del Campus universitario di Arezzo: campusarezzo.unisi.it/2024/10/02/adarezzo5giornatastudifontiorali.

Per ulteriori dettagli è possibile contattare: [email protected] oppure [email protected].