"Accesso gratuito su treni e bus per le forze di polizia locale"

"Favorire l’accesso gratuito sui treni ai vigili del fuoco, alle forze di polizia locale e a tutti i corpi istituiti a tutela dei cittadini, valutando di fare a breve altrettanto anche sui bus". Lo chiede la mozione presentata dalla capogruppo della Lega, Elena Meini e approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Toscana.

1 Perché questo atto?

"Troppo spesso le cronache riportano gravi aggressioni verbali o fisiche nei confronti di chi utilizza i treni o verso i controllori. Incentivare la presenza delle forze dell’ordine, in cambio del loro impegno a contribuire alla sicurezza a bordo, è importante".

2 Già in passato era stato varato un atto simile, cosa cambia?

"Al momento la misura non è uniforme ed esclude, per esempio, i vigili del fuoco, che possono viaggiare gratuitamente sui treni in altre regioni, ma non in Toscana. L’atto chiede che il provvedimento venga esteso a nuove categorie e che si lavori per arrivare a un’uniformità nazionale".

3 Per i bus invece?

"La mozione si riferisce a tutti i mezzi pubblici, anche se per gli autobus bisogna avviare un iter specifico. Ci auguriamo che possa essere l’occasione per farlo".