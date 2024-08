A Mercatale la festa sotto le stelle

Arezzo, 1 agosto 2024 – Sabato 3 agosto torna la notte di shopping e divertimento nel paesino della Val di Pierle che coinvolgerà tutte le attività commerciali e pubblici esercizi del centro storico. Ricco il programma di iniziative con il mercatino dell’artigianato, l’animazione per bambini e tanta musica dal vivo.

Mercatale di Cortona si prepara a brillare con l'edizione 2024 di Mercatale Sotto le Stelle. Sabato 3 agosto, per il terzo anno consecutivo, il pittoresco paese della Val di Pierle si trasformerà in un vivace centro in festa che coinvolgerà commercianti, cittadini e turisti provenienti da tutta la vallata.

L’evento, organizzato da Confcommercio Valdichiana con il sostegno del Comune di Cortona, We Are Cortona e Banca Popolare di Cortona, vedrà le attività commerciali aperte fino a mezzanotte, offrendo speciali promozioni, sconti imperdibili e iniziative legate ai saldi estivi.

I visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza coinvolgente, assaporando le delizie enogastronomiche proposte da bar, macellerie, ristoranti e associazioni locali, gustando aperitivi sotto le stelle nei pubblici esercizi e passeggiando tra i mercatini dell’artigianato. Un’atmosfera di gioia e spensieratezza sarà garantita dalle numerose proposte di musica dal vivo, DJ set e animazione per bambini.

“Mercatale Sotto Le Stelle si presenta alla terza edizione come una realtà ormai consolidata e apprezzata da tutta la vallata - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - quest'anno il programma è più ricco e promettente, il che ci fa sperare in un successo ancora maggiore. Il nostro obiettivo è quello di rivitalizzare l'economia locale attraverso iniziative che possano coinvolgere imprenditori e cittadini. Insieme a Confcommercio siamo a fianco degli operatori locali e coinvolgiamo attivamente le attività economiche della zona, apprezzando anche il concreto supporto della Banca Popolare di Cortona."

“Siamo lieti, grazie alla Confcommercio, di presentare la terza edizione di Mercatale sotto le Stelle. La sinergia e l'impegno costante delle associazioni, sempre attive nel nostro territorio, e degli operatori del commercio presenti nella Val di Pierle sono fondamentali per promuovere le tipicità del nostro territorio – ha detto Paolo Rossi, assessore alle attività produttive del Comune di Cortona.

“La terza edizione vedrà ancora una volta la partecipazione di tutte le realtà associative e commerciali della zona, con un ricco programma musicale, dj set e scuole di ballo – spiega Carlo Umberto Salvicchi, responsabile delegazione Confcommercio Valdichiana - È fondamentale sottolineare l'importanza di eventi che valorizzano il commercio anche nelle aree periferiche, dove i negozi svolgono un ruolo essenziale di servizio di prossimità e socialità".

“La nostra Banca conferma con entusiasmo il sostegno a questa importante manifestazione che valorizza l’impegno ed il lavoro delle Comunità di Mercatale e della vicina Lisciano Niccone – ha dichiarato Roberto Calzini, Direttore generale di Banca Popolare di Cortona. A distanza di un anno da quando la Banca ha risposto all’appello della Comunità di Mercatale con la creazione di un vero luogo antropologico, attivo sia per la consulenza sia per l’effettuazione di gran parte delle operazioni bancarie attraverso l’utilizzo di un ATM evoluto, sono fiero di poter sostenere che la nostra attività ha rappresentato un punto di riferimento a fianco delle realtà sociali ed imprenditoriali che con coraggio e dedizione si impegnano per lo sviluppo e la valorizzazione di questo territorio. Fin dalla propria costituzione avvenuta nel 1881, Banca Popolare di Cortona ha fatto dell’attenzione ai bisogni delle comunità servite la propria missione ed ha deciso di rispondere alle necessità dei territori anche meno prossimi, in opposizione alla sempre più diffusa desertificazione bancaria, dando nuova vita e nuova forma alla propria presenza, investendo in strutture leggere, ma permanenti, dove l’elemento umano si affianca alle più evolute soluzioni tecnologiche per assicurare la migliore assistenza alla nostra clientela”, ha dichiarato Roberto Calzini, direttore generale della Banca Popolare di Cortona.

A Mercatale si potranno gustare una varietà di specialità nelle attività del centro: alla Macelleria Trabalza ci saranno salsicce e hamburger, mentre la Pro Loco Valdipierle e Simonetti Forni delizieranno con pizza e patatine fritte. Al Bar Pietrina, Osteria Il Pino e Amici di Marco si potrà sorseggiare sangria, assaporare paella e zucchero filato, al Conad City ci saranno piadine, macedonia e dolci, mentre al Bar I Giardini la proposta è il pesce fritto insieme alle crepes con Nutella. Inoltre, UPD Valdipierle, Dolce Forno, Insieme per la Valle, proporranno tagliatelle, porchetta, dolci, vini e prodotti del territorio.