A Capannori c’è la Festa dell’Aria Grande carosello di mongolfiere

CAPANNORI (Lucca)

Fondersi con l’azzurro del cielo, osservare la Piana lucchese dall’alto con gli Appenini alle spalle e il blu del mare negli occhi volare con un mezzo che profuma di romanticismo. Questo fine settimana (da venerdì 8 a domenica 10) torna – dopo gli anni di forzato blocco per via della pandemia – lo spettacolo delle mongolfiere a Capannori (Lucca) con la Festa dell’Aria, evento-clou delle celebrazioni del Bicentenario del Comune.

La location principale è quella dell’aeroporto di Tassignano, l’altra interessata dalla manifestazione è lo spazio verde dietro piazza Moro, dove ha sede il Municipio. Sono previste dimostrazioni sportive, oltro al volo agonistico, ma anche l’area food e molto altro.

L’occasione per rendere più speciale la festa è la ricorrenza dei duecento anni della nascita del Comune di Capannori che ricorre il 24 settembre. In quel giorno del 1823 Maria Luisa di Borbone firmava il decreto che sanciva la nascita del Comune di Capannori con un enorme territorio che andava ben oltre gli attuali confini, poiché comprendeva anche le frazioni di Badia Pozzeveri, adesso nel territorio di Altopascio e l’intero comune di Porcari, che si separò diventando autonomo nel 1913.

L’ingresso alla festa dell’aria è gratuito e si punta a superare le ventimila presenze del 2019 quando arrivarono visitatori da tutta la Toscana. Manifestazione per tutte le fasce di età. Si parte questo venerdì con il raduno aerostatico internazionale, fino al 10. Stesse date per il campionato italiano acrobazie in aliante, all’aeroporto di Tassignano. Il 9 settembre il suggestivo spettacolo serale "Balloon Glow", gli aerostati si muoveranno a tempo di musica e a seconda delle luci proiettate. Sempre nelle giornate del 9 e del 10 sport in piazza, dimostrazioni, laboratori e area food, con cibi della tradizione gastronomica capannorese e quattro birrifici che distribuiranno le loro "bionde" o "rosse" e con la parte dedicata agli artigiani. I piloti che parteciperanno al raduno, inoltre, veicoleranno il messaggio promozionale e turistico.

Altra attrazione lo "Special Shape", una mongolfiera dalla forma insolita. Un bel progetto a cura di Maria Chiara Cremoni, prima donna in Toscana a prendere il brevetto di pilota di mongolfiere. Domenica 10 ci sarà una mongolfiera con cesta idonea per persone con disabilità Per salire i bambini devono avere un’altezza di almeno 120 centimetri ed accompagnati da un adulto. Previsti anche i giochi per bambini dei vigili del fuoco. Un format per famiglie.

"Ci tenevamo a regalare ai nostri cittadini una bella manifestazione per il 200esimo compleanno del Municipio – commenta l’assessore Lucia Micheli – e così è stato. Tutto gratis è una scelta, per dare ad ognuno la possibilità di accedere al divertimento".

Massimo Stefanini