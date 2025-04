Arezzo, 12 aprile 2025 – 80 anni dalla Liberazione: lectio del professor Flores Appuntamento il 15 aprile nella Sala dei Grandi “80 anni dalla Liberazione. La memoria, le memorie”. Questo il titolo della lectio che il professor Marcello Flores dell’Università di Siena, terrà alle ore 17 di martedì 15 aprile nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. L’iniziativa è dell’Istituto storico aretino della Resistenza e dell’età contemporanea con il patrocinio dell’Amministrazione provinciale e della Prefettura di Arezzo. Marcello Flores ha insegnato Storia comparata e Storia dei diritti umani nell'Università di Siena, dove dirige anche il Master europeo in Human Rights and Genocide Studies. Ha compiuto soggiorni di studio e periodi d'insegnamento a Berkeley, Cambridge, Parigi, Mosca, Varsavia dove è stato per due anni addetto culturale presso l'Ambasciata d'Italia. Ha organizzato convegni internazionali e la prima mostra internazionale sul “GULag. Il sistema dei lager in Urss”. Fa parte del Comitato scientifico e del Comitato editoriale di “Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo” (Utet) di cui sono usciti sei volumi. Sempre per la Utet ha curato l’opera in sei volumi “Diritti umani. I diritti e la dignità della persona nell’epoca della globalizzazione”, uscita nel 2007. Fa parte del comitato scientifico per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani sull'Armenia. Nel 2019 ha pubblicato (insieme a Mimmo Franzinelli) un importante volume Storia della Resistenza (Laterza).