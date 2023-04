US Arezzo Football Academy, la Juniores vince il campionato Regionale

Arezzo, 12 aprile 2023 – La Juniores dell’Us Arezzo Football Academy è campione Regionale, e stacca il pass per giocare nella prossima stagione nella serie Elite. Grazie alla vittoria per 3-1 dello scorso venerdì maturata al Villaggio Amaranto, i ragazzi allenati da mister Luca Magnanensi hanno ottenuto la matematica certezza di aver vinto, a due giornate dal termine, il Girone E del torneo “Juniores Regionale”.

Sono infatti nove i punti di vantaggio sul Montespertoli secondo, che nello scorso turno è caduto in casa della Colligiana mentre gli amaranto, grazie alle reti di Rosadi, Scatizzi e ad un autogol, battevano il Castelfiorentino. Un’annata da incorniciare per la squadra, capace di ottenere al momento 72 punti maturati con 22 vittorie, sei pareggi e solo due sconfitte; oltre ad avere il miglior attacco del campionato con 77 reti, e sole 27 quelle subite. Un altro vanto della squadra è sicuramente il capocannoniere: Scatizzi con 26 reti guida la classifica; ma sono ben tre ad essere andati in doppia cifra.

Una stagione dei record per la Juniores Regionale dell’Arezzo Football Academy, che vincendo il campionato Regionale ha regalato alla città il vanto di aver ottenuto per una prima storica anche questo difficilissimo titolo, per un percorso nato da lontano. Come conferma anche mister Magnanensi: “Il lavoro è iniziato lo scorso anno vincendo il campionato Under 18 e portando alcuni Juniores a consolidare il gruppo, insieme a dei 2004 e 2005 che hanno unito la squadra.

Il gruppo è composto da ragazzi che hanno tanta testa e che si sono messi sempre a disposizione, giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere. Dovevamo creare un’empatia importante con loro, e così è stato. La vittoria nel girone di ritorno contro il Centro Storico Lebowski, in un campo difficile e in una giornata complessa, ci ha fatto capire che potevamo arrivare in fondo e vincere il campionato.

È stata una enorme soddisfazione, per me e per la società dell’Arezzo Football Academy”.