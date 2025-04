Una magia di Toia allo scadere regala la vittoria della BC Servizi a Pavia

Arezzo, 14 aprile 2025 – Una vittoria di straordinaria importanza quella che la BC Servizi Arezzo ha strappato al PalaRavizza di Pavia nell'ultima trasferta della seconda fase di campionato, gli amaranto infatti mantengono 4 punti di vantaggio sul nono posto occupato dal Costone Siena quando le giornate al termine sono scese a due.

Partono subito forte i padroni di casa che mettono in campo una energia che la BC Servizi prova ad arginare ma con difficoltà, nella parte finale del primo quarto arriva lo strappo di Pavia che con i canestri di Apuzzo, Hidalgo e Smith si porta sul 25-17 al 10'.

La Riso Scotti non abbassa il ritmo di gara ed approfitta delle incertezze difensive della SBA piazzando un 9-0 che vale il +17 per la squadra di coach Cristelli (34-17), il massimo vantaggio dei lombardi arriva poco prima dell'intervallo con il tabellone che indica un eloquente 51-24 dopo la tripla dall'angolo di Temporali appena entrato.

Un canestro di Lemmi ed un appoggio di Prenga rendono meno amaro il parziale al riposo con la Riso Scotti che conduce 51-28 e sembra assoluta padrona del campo. Come già accaduto in altre occasioni però, quando la BC Servizi sembra non avere più speranza, ecco che i ragazzi di coach Fioravanti entrano in partita trascinati dai due leader Toia e Lemmi, con una difesa più aggressiva la SBA comincia a togliere le certezze alla squadra di casa che si vede assottigliare il gran vantaggio accumulato.

Le percentuali di realizzazione che sfiorano la perfezione permettono alla BC Servizi di ripiombare a -5 (65-60), con Pavia che alla terza sirena trova dalla lunetta i due liberi di Carpani che portano il punteggio sul 67-61 al 30'. Adesso la partita ha cambiato totalmente inerzia, gli amaranto viaggiano sulle ali dell'entusiasmo ed in fase difensiva non concedono praticamente nulla a Pavia costretta a cercarsi delle conclusioni difficili allo scadere dei 24 secondi.

Il primo sorpasso della SBA lo firma Toia con un canestro dall'area (71-72), poi Smith segna 4 punti consecutivi che ridanno fiato alla RIso Scotti. Dal Pos colpisce da 3 punti subito replicato ancora da Smith, ancora Toia però rimette in parità la sfida quando si entra negli ultimi due minuti di gioco.

Bischetti trova Prenga dentro l'area per il nuovo vantaggio della BC Servizi, poi è Apuzzo a pareggiare nuovamente a quota 80. Arezzo non riesce a trovare la via del canestro e Pavia ha il possesso che può indirizzare la gara ma Smith commette infrazione di passi e la palla torna nuovamente ai ragazzi di coach Fioravanti con 4 secondi da giocare. Sulla rimessa effettuata da Buzzone Toia viene lasciato solo di colpire dalla lunghissima distanza, la parabola è morbidissima ed il pallone finisce in fondo alla retina, la squadra di casa senza timeout prova da metacampo il tiro della disperazione che termina fuori sancendo una emozionantissima vittoria per la BC Servizi che con una straordinaria seconda parte di gara si è andata a prendere due punti in trasferta contro un avversario molto solido che all'andata era stato capace di passare al Palasport Estra, Adesso mancano le ultime due partite che la BC Servizi giocherà entrambe al Palasport Estra contro College Borgomanero Giovedi 17 Aprile alle 20 e Junior Casale Monferrato Domenica 27 alle 18, due sfide dove anche l'apporto del pubblico sarà fondamentale per sostenere una squadra che sta regalando tante soddisfazioni in questa lunga stagione.