Trofeo Nuzzo con i grandi club

Il trofeo internazionale Davide Nuzzo, giunto alla nona edizione, è pronto a partire. Si comincia questa sera con la presentazione, da domani al via le fasi eliminatorie che si svolgeranno negli impianti dell’Arezzo Academy e dell’Olmoponte, mentre le finali, domenica si disputeranno allo stadio Comunale. La competizione, targata Bdf Sport Events, è riservata alla categoria under 12. Al torneo prenderanno parte oltre 500 atleti e 100 tecnici provenienti da 9 paesi europei, ed è stimato un flusso turistico di circa 3 mila persone. Di prestigio le squadre che vi prenderanno parte a cominciare dal Milan, campione in carica. Poi Red Bull Salisburgo, Sporting Lisbona, Brondby, Juventus, Liverpool, Roma, Napoli, Bologna, Fiorentina, Lazio, ed Empoli. A questa edizione sarà presente anche una delegazione di ragazzi provenienti dall’Ucraina.