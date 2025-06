Torneo delle Frazioni, grande successo di pubblico per le prime serate al Boscatello

Arezzo, 26 giugno 2025 – All’impianto sportivo del Boscatello il “Torneo delle Frazioni - Città di Castiglion Fiorentino”, organizzato in collaborazione con il CSI Arezzo e patrocinato dal Comune di Castiglion Fiorentino, è già entrato nel vivo. Sono otto le squadre che sono scese in campo in questi primi due giorni di torneo.

Lunedì sera il calcio d’inizio inaugurale alle 20:30 ha dato il via alla prima partita in programma tra Manciano Aics e Nave, terminata 0-1. A seguire Alta Valle e Manciano Anspi, terminata 5-2. Martedì è stata la volta di Montecchio Pmv – Brolio (3-2), mentre a seguire il Castroncello si è imposto sul Boscatello per 4-1.

Nelle prime due serate, il campo in sintetico del Boscatello è stato letteralmente preso d’assalto da un pubblico caloroso e numeroso: circa 250 spettatori all’esordio e oltre 300 martedì sera, a conferma del grande entusiasmo che circonda questa manifestazione.

Il torneo proseguirà stasera con in programma le seguenti partite: Noceta – Manciano Aics e Nave – Alta Valle. Domani sera, giovedì 26 giugno, scenderanno in campo Montecchio Pmv – Castroncello e Brolio – Boscatello, con il calcio d’inizio della prima sfida fissato sempre alle 20:30. Il torneo osserverà una pausa durante il fine settimana e riprenderà lunedì 30 giugno con Noceta – Manciano Anspi e Alta Valle – Manciano Aics.