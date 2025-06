Terza gara e terza vittoria per il Team Ciabini di Arezzo nel CIV Classic

Arezzo, 13 giugno 2025 – Il Team Ciabini di Arezzo trionfa nella terza tappa del CIV Classic, il campionato italiano di velocità per moto vintage.

Tra i protagonisti della gara di Cremona sono rientrati di diritto Davide Masciotti ed Ermanno Bastianini che, in sella alle Yamaha YZF-R6, hanno centrato rispettivamente il primo e il terzo posto nella categoria SS600 e hanno consolidato le loro posizioni ai vertici della classifica.

Questi risultati sono stati sommati ai primi e ai secondi posti ottenuti nelle due prove precedenti e hanno permesso dunque di incrementare il vantaggio in classifica sugli inseguitori, segnando un punto di svolta nella corsa al titolo. Il gradino più alto del podio è stato nuovamente occupato da Masciotti che ha vissuto una prova tanto brillante quanto sofferta, al termine di una gara vibrante che è stata segnata da una lotta curva dopo curva con Roberto Marconi.

I due piloti hanno dato vita a un’entusiasmante testa a testa scandito da sorpassi e controsorpassi che ha regalato uno spettacolo di rara intensità agli appassionati presenti sulle tribune del circuito lombardo, con il portacolori del Team Ciabini che ha avuto la meglio negli ultimi giri in virtù di una perfetta gestione delle traiettorie e di una freddezza da veterano.

Il podio è stato completato da Bastianini che è stato autore di una gara solida e aggressiva con cui ha condotto un’entusiasmante rimonta e con cui ha meritato il terzo posto finale dopo che, vittima di una scivolata nelle qualifiche, era stato costretto a partire dalla terza fila. Questi risultati hanno confermato la qualità tecnica delle moto del Team Ciabini che sono state preparate con cura e competenza nell’omonima officina di Arezzo da Paolo Ciabini che, da anni, è un punto di riferimento per gli appassionati e i professionisti del settore: la sua esperienza e la sua meticolosa attenzione ai dettagli sono state decisive nella performance complessiva del team.

La prossima tappa del CIV Classic è fissata per sabato 5 e domenica 6 luglio nella parmense Varano de’ Melegari, ma questa prova sarà anticipata lunedì 16 giugno da una sessione di test ufficiali in programma sul circuito di Misano a cui il team aretino è stato invitato da Pirelli a testimonianza del valore tecnico e sportivo di una squadra sempre più in evidenza nella scena nazionale.

«Con due piloti sul podio e un pacchetto tecnico ormai collaudato - commenta Ciabini, - abbiamo lanciato un deciso messaggio al campionato. La doppietta di Cremona ha consolidato la nostra leadership in classifica generale e ha fatto crescere l’ipoteca su un campionato che, giornata dopo giornata, è sempre più vicino. La stagione è ancora lunga, ma il lavoro svolto finora permette di sognare».