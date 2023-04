Terranuova, Petrioli non basta Adesso la salvezza è a rischio

terranuova traiana

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Scarpelli, Maloku, Artini, Farini, Cioce, Petrioli (38’ s.t. Occhiolini), Gautieri (48’ s.t. Saputo), Massai (37’ s.t. Dema), Meucci (23’ s.t. Ceppodomo), Benucci (36’ s.t. Mascia), Sacconi. A disposizione: Antonielli, Neri, Bega, Senzamici. Allenatore: Calori

FLAMINIA (4-3-1-2): Dellapina, Mattia, Massaccesi, Garufi, Gasperini, Padovano (17’ s.t. Pagliari), Marchi, Abreu (29’ s.t. Cruz), Simonelli (35’ s.t. Celentano), Sirbu (44’ s.t. Sabattini). A disposizione: Oliva, Rizzo, Lo Curto, Simoncini, Mandorlini. Allenatore: Nofri Onofri.

Arbitro: D’Agnillo di Vasto (Severini-Tinelli) Reti: 9’ p.t. Sirbu, 23’ p.t. Petrioli, 31’ s.t. Cruz, 44’ s.t. Sirbu

Note: ammoniti Benucci e Artini. Angoli 10-3. Recupero 3’ p.t. e 5’ s.t.

TERRANUOVA – Terza sconfitta consecutiva per il Terranuova Traiana, costretto ad arrendersi al Flaminia dinanzi al pubblico amico del Mario Matteini. Termina 1-3 la prima delle ultime sei gare che condurranno alla fine del campionato. Tre punti che evaporano tra le mani di Calori, il quale deve fare a meno anche di Lautaro, infortunatosi a poche ore dal match. Bega, assente dalla trasferta di Altopascio, riparte dalla panchina. C’è anche Vezzi in tribuna per sostenere i compagni. Inizio convincente per entrambe le formazioni, che si studiano. Dopo appena nove minuti il risultato si sblocca a favore degli ospiti.

Nel corso di una ripartenza è abile il Flaminia a segnare la rete del vantaggio, in un frangente in cui la difesa biancorossa è totalmente sguarnita. Servito da Abreu, Sirbu riesce ad infilarla rasoterra nell’angolino basso dove Scarpelli da solo non può arrivare. Al minuto 14’ i viterbesi rischiano di raddoppiare. Fa da apripista un errore di Maloku, che non controlla e regala un’occasione al bomber di origini romene. Scarpelli compie un vero e proprio miracolo in un duello alla "Mezzogiorno di fuoco" con l’attaccante rossoblu, difendendo la porta in un’incredibile sfida a tu per tu. Il Terranuova Traiana si rende pericoloso sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Benucci, con Sacconi che prova ad insaccarla, ma Dellapina respinge a mano aperta. È di nuovo corner. Stavolta c’è Cioce sul punto di battuta, la palla finisce sopra un grappolo di giocatori tutti accalcati in area, Dellapina ribatte, ma non riesce ad eludere il tentativo di Petrioli, che ristabilisce la parità tra le due compagini. Alla ripresa entrambe le contendenti hanno buon gioco nel mettersi in difficoltà a vicenda. Mattia al 26’ salva quasi sulla linea un’iniziativa di Farini. Il forcing del Terranuova provoca una valanga di corner nell’arco di pochi minuti, senza però riuscire a inquadrare lo specchio della porta. Poi è Wilson Cruz, appena entrato, che realizza dalla distanza un eurogol scagliando un fendente praticamente impossibile da agguantare. Allo scadere viene concessa un’altra palla gol ai laziali. Marchi percorre indisturbato tutta l’area e si intende con Sirbu, che firma una doppietta personale archiviando definitivamente la pratica terranuovese.

Francesco Tozzi