Terranuova non molla Le azioni in campo per la riammissione

TERRANUOVA

I vertici del Terranuova Traiana si riuniranno nei prossimi giorni per valutare le azioni da intraprendere sulla riammissione in serie D. C’è ancora amarezza in casa biancorossa per come è andato a finire lo spareggio con il Grosseto di domenica scorsa, un risultato condizionato dal plateale fallo di mano di Carannante non ravvisato dal direttore di gara e che avrebbe condizionato l’andamento del match con un’espulsione diretta e un rigore in favore dei valdarnesi (nella foto il tecnico Simone Calori). Il Cda, già in questa settimana, deciderà come muoversi e se intraprendere la strada del ripescaggio. Per imboccare questa strada si dovrà attendere un comunicato ufficiale del Dipartimento Interregionale della Lnd che riporterà tutte le scadenze da rispettare per inoltrare l’istanza. Non prima di luglio la Covisod, la Commissione di Vigilanza sulle Società Dilettantistiche, vaglierà tutte le domande e sulla base dei parametri stabiliti e i relativi punteggi, diramerà una sorta di classifica di merito. La prima parte della graduatoria sarà riservata alle squadre che hanno perso ai play-out, poi si andrà ad attingere, in alternanza, alle formazioni retrocesse direttamente e alle perdenti dei playoff di Eccellenza. Potrebbero dunque aprirsi degli spiragli.

Francesco Tozzi