Terranuova, blitz con Massai

citta’ di castello

0

terranuova traiana

1

CITTÀ DI CASTELLO: Nannelli 6,5, Mariucci 6, Buono 5,5, Mezzasoma 5 (36’ s.t. Pazzaglia 6), Gorini 5,5 (1’ s.t. Troqe 5), Mosti 7,5, Trovato 5, Massai Alessandro 6, Sylla 4,5, Calderini 4,5, Pupo Posada 5,5 (43’ s.t. Rossitto s.v.).

All. Alessandria 5

TERRANUOVA TRAIANA: Antonielli 6, Farini 6, Artini 6,5, Bega 6,5, Cioce 6, Dema 6 (32’ s.t. Maloku 6), Gautieri 6 (36’ s.t. Ceppodomo 6), Massai Andrea 7, Meucci 6 (13’ s.t. Petrioli 6), Benucci 6,5 (42’ s.t. Neri s.v.), Sacconi 6 (32’ s.t. Schinnea 6).

All. Calori 6,5

Arbitro: Selvatici di Rovigo 6

Rete: 4’ p.t. Andrea Massai

Note: espulsi: 25’ s.t. Sylla, 37’ s.t Calderini

CITTÀ DI CASTELLO – Il Terranuova Traiana si aggiudica lo scontro salvezza sul terreno del Città di Castello e compie un passo di fondamentale importanza per garantirsi l’accesso ai play-out. La disfatta tra le mura amiche inguaia invece di brutto gli umbri, ormai vicinissimi alla retrocessione diretta dopo che all’ennesima prova d’appello la squadra di mister Alessandria non riesce ad effettuare neanche un tiro nello specchio della porta avversaria. La partita si mette subito bene per i toscani, che al 4’ realizzano il gol che risulterà decisivo: Andrea Massai riceve palla a centro area, si gira e fa partire un tiro che si insacca nell’angolo alla sinistra del portiere.

Nell’azione si infortuna Mosti che, con un coraggio quasi eroico, anche se claudicante resterà in campo per tutto il match. La reazione dei locali è inconsistente e a poco serve recriminare per un dubbio contatto in area al 29’ tra Pupo Posada ed Antonielli. Anche la sfortuna si accanisce sui padroni di casa, con Gorini che si infortuna nel recupero del primo tempo e deve abbandonare.

L’estremo difensore tifernate Nannelli è chiamato all’intervento al 49’ del primo tempo da Benucci (tiro insidioso dopo un’azione partita da una rimessa laterale) e lo sarà al 46’ della ripresa su un rasoterra di Artili che lo chiama ad una difficile deviazione in angolo. Tra i due episodi, il portiere ospite continua invece a godersi la partita da spettatore aggiunto.

Il Città di Castello resta in 10 uomini al 25’ s.t. per l’espulsione per doppia ammonizione di Sylla e, per non farsi mancare nulla, al 37’ s.t. Calderini trova il modo di farsi cacciare per un fallaccio a metà campo. Senza neanche dover soffrire più di tanto, il Terranuova Traiana conquista così 3 punti che valgono oro.

Paolo Cocchieri