Subbiano, 2 gol e finale

GEOTERMICA: Rossi, Pavoletti (1’ st Zoncu), Burini (38’ st Bimbi), Spagnoli, Caccio, Mencari, Landi N. (38’ st Landi G.), Pashja, Fondelli, Romeo, Penco (1’ st Falca). All. Ballerini.

SUBBIANO: Lancini, Orlandini, Parati, Daveri, Frijio, Undini, Marmorini (41’ st Cendali), Gisti, Ruggeri (27’ st Falsini), Rubechini (32’ st Mannelli), Pavani. All. Benedetti.

Arbitro: Monti di Firenze

Reti: 27’ Frijio, 72’ Pavani

LARDERELLO – La prima vittoria dell’era Benedetti per il Subbiano arriva in un match che potrebbe dare una svolta alla stagione. I gialloblù si regalano il passaggio del turno in finale di Coppa Italia superando la Geotermica per 2-0. Tra i mattatori Stefano Rubechini che innesca le due azioni da cui arrivano i gol di Frijio e Pavani. Mercoledì 15 marzo la finale del Subbiano alle Due Strade di Firenze contro il Meridien, squadra di Larciano, vicino a Pistoia: ieri ha superato 4-2 il Luco di Mugello.