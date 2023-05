Settembrini al lavoro per recuperare Pullman dei tifosi per l’Abruzzo

È ripreso ieri il lavoro sul campo della prima squadra amaranto in vista della seconda e ultima sfida del triangolare della poule scudetto in programma domenica alle 15 contro il Pineto in trasferta. Oggi, la preparazione prosegue con un allenamento mattutino, poi sono previste altre due sedute venerdì e sabato, entrambe presumibilmente a porte chiuse. La parola d’ordine, in questo momento, è evitare carichi eccessivi e ulteriori problemi fisici: per questo domani la squadra rimarrà a riposo. Il maltempo, inoltre, ha reso i campi da gioco molto pesanti e anche questo aspetto non aiuta. Nel frattempo, si cercherà di recuperare gli acciaccati: fuori causa ormai Poggesi e Gaddini, Indiani spera di recuperare almeno Damiani per dare fiato alla batteria degli under, decimata dalle assenze, ma anche al centrocampo se Settembrini non dovesse recuperare. Si farà un tentativo anche per avere a disposizione almeno uno tra Polvani e Pretato, che garantirebbero alternative in difesa. Continua, infine, la prevendita per il settore ospiti dello stadio di Pineto. Si mobilitano anche i gruppi organizzati della Sud, che stanno organizzando un pullman.