Settebello Amen Scuola Basket Arezzo che passa al PalaEstra di Siena

Arezzo, 17 aprile 2023 – Sul parquet del PalaEstra di Siena arriva la settima vittoria consecutiva per l'Amen Scuola Basket Arezzo che supera la Mens Sana per 82 a 64.

Inizio scoppiettante per i padroni di casa che sono lanciati dai canestri di Sabia e Iozzi fino al 12-7, la SBA ha il merito di rimanere concentrata e punto su punto si porta al primo vantaggio sul 19-18 con due canestri consecutivi di Veselinovic. In difesa gli amaranto faticano a contenere gli avversari così al primo riposo la Mens Sana è avanti 27-25 grazie ai 10 punti di Sabia.

Secondo parziale equilibrato con l'Amen che prova più volte a strappare ma alcuni errori banali sia in difesa che nelle palle perse non permettono ai ragazzi di coach Evangelisti di allungare. L'esordio di Cutini con il suo impatto positivo ed l'ispirato trio Rossi-Fornara-Toia favoriscono un mini break di 7-0 che manda la SBA in vantaggio al'intervallo 42-37.

Nella ripresa l'Amen cambia decisamente passo, la difesa aretina sale di tono non concedendo facili soluzioni alla squadra di casa, il parziale a favore dei ragazzi di coach Evangelisti è quello decisivo, 18 punti consecutivi della SBA spaccano la partita tanto che alla terza sirena il punteggio vede Arezzo avanti per 67-49. Negli ultimi dieci minuti Arezzo scappa a +23 dopo una tripla di Toia (49-72), i ragazzi di coach Evangelisti gestiscono il vantaggio accumulato respingendo il tentativo di rimonta della Mens Sana che ha un sussulto che la riporta a -14 nei minuti finali.

Al quarantesimo l'Amen vince 82 a 64 strappando altri due punti che la tengono in corsa per provare a migliorare la propria classifica. Domenica prossima alle 18 ultimo turno di stagione regolare, al Palasport Estra arriva lo Spezia che ha festeggiato assieme a Legnaia e Cecina la promozione diretta in Serie B, un ultimo sforzo per cercare altri due punti in attesa dei risultati dagli altri campi che decreteranno la classifica finale.

Parziali: 27-25; 37-42; 49-67

Named Sport: Buca 6, Pannini 10, Iozzi 6, Menconi 6, Benincasa 4, Milano 4, Sabia 10, Bovo 2, Tognazzi 9, Bacci 7. All. Binella

Amen: Veselinovic 7, Fornara 15, Toia 17, Cutini 9, Rossi 24, Nica ne, Furini ne, Terrosi ne, Castelli, Giommetti 2, Pelucchini 7, Provenzal 1. All. Evangelisti Ass. Liberto