Ritorno al successo per l'Amen BC Servizi che piega College Borgomanero

Arezzo, 8 aprile 2024 – Partono subito forte gli amaranto di coach Evangelisti, pur con Rossi non al meglio della condizione fisica, la SBA piazza un 15-4 di parziale iniziale.

Con il passare dei minuti Borgomanero accorcia le distanze andando a chiudere il primo quarto in svantaggio 19-12 grazie a due liberi di Benzoni. Nel secondo quarto Arezzo tiene in mano l'inerzia della gara ritornando a +13 (31-18 al 14') dopo una tripla di Jankovic, poi sono gli ospiti con due triple di Ferrari a rifarsi sotto, tanto che le due squadre vanno al riposo sul 42-34 per la SBA con il solito Benzoni a realizzare l'ultimo canestro prima dell'intervallo.

Al rientro in campo Borgomanero sorprende l'Amen BC Servizi con un break di 7-0 che riporta in equilibrio la partita, il merito di Arezzo è quello di rimanere in partita rispondendo subito all'unico vantaggio piemontese. Gli ospiti trovano il 48-47 con un tiro dalla lunga distanza di Benzoni, dall'altra parte è una tripla centrale di Toia a riportare immediatamente avanti la SBA.

Il terzo quarto si chiude in perfetta parità a quota 56, gli ultimi dieci minuti si aprono però con un Amen molto reattiva con due triple consecutive di Zocca che bucano la difesa a zona avversaria, i ragazzi di coach Evangelisti si prendono qualche lunghezza di vantaggio lavorando bene anche a rimbalzo difensivo non facendo pesare la differenza di centimetri in campo.

Il colpo decisivo provano a darlo i canestri da tre punti ancora di uno scatenato Zocca, raggiunto il +10 (73-63 al 36') la partita sembra indirizzata ma Trucchetti segna due canestri da tre punti in solo 20 secondi riportando i suoi a -4 (73-69). Nel possesso successivo Semprini segna un piazzato importantissimo ma ancora Trucchetti firma il -1 dalla lunga distanza.

A questo punto Toia non ci sta e segna prima una tripla poi serve un assist perfetto ancora per Semprini che appoggia a tabellone il canestro dell'82-77. Dopo un'altra ottima difesa ci pensa Jankovic a chiudere definitivamente la partita con un'altra tripla, la quattordicesima degli amaranto, che poi gestiscono gli ultimi secondi con attenzione e si conquistano i due punti con il punteggio di 85-78.

Sabato prossimo ultima trasferta stagionale sul campo della Esse Solar Gallarate, unica squadra capace a violare il Palasport Estra in questa seconda fase, motivo in più per cercare di prendersi il successo lontano da Arezzo.