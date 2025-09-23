Presentato ufficialmente il Club Arezzo

Arezzo, 23 settembre 2025 – Sabato scorso il Maccagnolo si è trasformato in un palcoscenico di emozioni, colori e applausi per la presentazione ufficiale del Club Arezzo.

Davanti a una cornice di pubblico calorosa e numerosa, sono stati presentati oltre 400 atleti e ben 25 squadre, dai più piccoli fino alle categorie maggiori. L’evento ha riscosso un grande successo di pubblico, confermandosi un appuntamento attesissimo non solo per la comunità sportiva ma per tutta la città.

Tra bandiere, cori e sorrisi, l’entusiasmo dei ragazzi e delle famiglie ha reso la giornata indimenticabile, ribadendo i valori che il Club Arezzo porta avanti con passione: aggregazione, crescita sportiva e amore per lo sport.

La presentazione è stata anche l’occasione per sottolineare l’importanza del lavoro di squadra, dentro e fuori dal campo. I dirigenti hanno ringraziato allenatori, staff, genitori e sostenitori che, con il loro impegno, contribuiscono a far crescere una realtà ormai punto di riferimento per il territorio.

Il presidente, visibilmente emozionato, ha ricordato come dietro ogni squadra ci siano non solo atleti, ma anche persone che con dedizione e sacrificio rendono possibile un progetto di lungo respiro.

“Questa serata – ha detto – è la dimostrazione che il nostro Club è una vera famiglia: vedere qui riuniti così tanti ragazzi, accompagnati dall’entusiasmo del pubblico, è il miglior segnale per affrontare la nuova stagione con energia e ottimismo”.

La serata si è conclusa con un grande applauso collettivo, suggello di una comunità unita che guarda al futuro con fiducia e ambizione in attesa del via di tutti i campionati.