Parcocorsa per 400 atleti: Policiano pigliatutto con Graziani e Mattesini

AREZZO

Consueto appuntamento sportivo nel lunedì di Pasquetta con la Parcocorsa, gara podistica organizzata dalla Up Policiano con il patrocinio di Comune di Arezzo, Csi di Arezzo e Cas del Colle del Pionta e giunta ormai alla 21ª edizione.

Il tracciato che si sviluppa lungo 11 chilometri tra parco del Pionta (luogo di partenza e arrivo), parco Ducci, Prato e fortezza, parco Pertini e ritorno al Pionta, ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti tra competitiva e non competitiva durante una bella mattinata di sole. La gara competitiva ha registrato un vero e proprio trionfo per gli atleti della polisportiva organizzatrice: in campo maschile il primo posto se lo è infatti aggiudicato Emanuele Graziani davanti a Michele Pastorini e Alessandro Tartaglini, tutti della Up Policiano.

Il vincitore ha commentato così la sua prova che lo ha portato davanti a tutti: "Ho incentrato la gara su una partenza forte per capire il mio stato di forma, dato che sabato prossimo ho un evento importante a Reggello, i diecimila metri su pista. Sono contento della vittoria e delle sensazioni che ho avuto durante tutto il percorso".

Anche in campo femminile la Up Policiano può sorridere: davanti a tutti è arrivata la solita Valentina Mattesini, che lo scorso marzo si era confermata campionessa italiana nei tremila indoor ad Ancona e che ha dunque centrato un’altra affermazione di prestigio.

L.A.