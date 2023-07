Nuova conferma in casa Amen Sba Arezzo, Daniele Rossi

Arezzo, 12 luglio 2023 – Daniele Rossi è la seconda conferma per l’Amen Scuola Basket Arezzo in vista del campionato di Serie B Interregionale 2023/2024. Il giocatore di Figline Valdarno, è arrivato all’Amen nella stagione 2020/2021 proveniente da Valdisieve e progressivamente è andato in crescita in tutte le voci statistiche nei campionati disputati ad Arezzo.

Lo scorso anno ha superato i mille punti realizzati in maglia Amen ed è stato protagonista assoluto della promozione con gli oltre 14 punti messi a referto durante la stagione abbinati al secondo posto nella classifica marcatori dei PlayOff assieme all’altro SBA Toia.

Le parole di Daniele Rossi “Mi ha fatto molto piacere la riconferma da parte della società e dello staff per la prossima stagione soprattutto dopo la vittoria dei PlayOff che ci ha permesso di salire in Serie B Interregionale.

La prossima sarà la mia quarta stagione ad Arezzo, non sappiamo ancora molto del campionato che andremo ad affrontare che è ancora in via di definizione ma guardando i primi acquisti e le prime riconferme delle squadre toscane tutto ci fa pensare al fatto che sarà un campionato di alto livello.

Cercheremo come squadra di dare il massimo ogni partita” prosegue Rossi “e di raggiungere gli obiettivi che ci prefisseremo a inizio anno. Volevo poi spendere due parole per ringraziare tutti i tifosi che sono venuti durante i PlayOff a sostenerci e spero di vederli altrettanto numerosi anche la prossima stagione.

Un altro ringraziamento a Matteo Cutini e Claudio Castelli che hanno deciso di appendere le scarpette al chiodo, li volevo ringraziare per avermi fatto ambientare in maniera ottimale ad Arezzo e per la fiducia che mi hanno sempre dato nel gioco”. Soddisfatto il Presidente Castelli: “Il nostro obiettivo è stato quello di cercare di confermare per quanto possibile tutti i protagonisti dello scorso campionato sia come staff tecnico che per quanto riguarda i giocatori.

La crescita di Daniele da quando è arrivato ad Arezzo è stata sotto gli occhi di tutti, è stato un giocatore fondamentale nella vittoria del campionato scorso ed è diventato una colonna portante imprescindibile della nostra squadra”. Rossi continuerà ad indossare la maglia numero 10 dell'Amen.

Carriera 2022/2023 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo 2021/2022 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo 2020/2021 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo 2019/2020 Serie C Gold – Valdisieve 2018/2019 Serie C Gold – Valdisieve 2017/2018 Serie C Gold – Valdisieve 2016/2017 Serie C Gold – Valdisieve 2015/2016 Serie C Silver – Valdisieve 2014/2015 Serie C – Valdisieve 2013/2014 Serie C – Valdisieve