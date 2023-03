Montevarchi, Sorbini ci crede "Usare la testa per salvarsi"

MONTEVARCHI

Si è cucito addosso in tre distinti periodi la maglia dell’Aquila, vecchia e nuova, e ne ha portato con professionalità e dedizione anche la fascia di capitano. Francesco Sorbini, che lo scorso 13 marzo ha compiuto 40 anni, continua a giocare divertendosi nel Casentino Academy, in Promozione. Classico "jolly" sul rettangolo verde perché, un po’ come accade all’universale Lischi, può ricoprire quasi tutti i ruoli, nell’ormai lontano campionato di serie D 2007-2008 fu decisivo per la salvezza dei rossoblù, peraltro già incamminati come club lungo una china discendente. E si ritagliò un ruolo di trascinatore nei play-out, il traguardo che i valdarnesi, nel contesto prestigioso della Lega Pro, cercano di raggiungere nelle ultime cinque gare del calendario regolare: "Ho visto che la squadra di Banchini – commenta Sorbini – è stata battuta nello scontro diretto dall’Imolese, nonostante abbia giocato, mi dicono, una gran bella partita. Non ci voleva ma l’importante ora è resettare la delusione e credere più che mai nella possibilità di rimanere tra i professionisti. Da ex lo auguro di cuore alla piazza montevarchina".

Ma come si devono affrontare gli spareggi della disperazione? Il calciatore biturgense ricorda l’atteggiamento degli aquilotti nel doppio confronto con il Cecina del 18 e del 25 maggio 2008: "Vincemmo la prima gara in casa 2-1 anche con una mia rete – riprende – e in trasferta segnai il gol dell’ 1-1 decisivo. Per salvarsi in situazioni del genere occorre usare la testa e prepararsi bene per dare il massimo. Credo che il Montevarchi ce la possa fare". Parole di conforto per un’Aquila che sa bene di non poter sbagliare più. All’orizzonte si profila la visita alla quasi salva Recanatese rivelazione del cannoniere Sbaffo e dell’ex Carpani, nella quale anche un pareggio non basterebbe, tenuto conto dei quattro punti da recuperare al terzetto delle formazioni a quota 31, Imolese, San Donato e Alessandria.

Giustino Bonci