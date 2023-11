L’atletica leggera tra i banchi di scuola con l’Alga Atletica Arezzo

Arezzo, 14 novembre 2023 – Millecinquecento giovani studenti alla scoperta dell’atletica leggera.

“Kid’s Athletic Run To School” è il nome del nuovo progetto promosso dall’Alga Atletica Arezzo che, dall’autunno alla primavera, si sta sviluppando attraverso un intenso calendario di incontri nelle scuole primarie cittadine con l’obiettivo di far vivere attività ludico-motorie ai bambini e alle bambine in cui mettersi alla prova tra velocità, salti e lanci.

L’iniziativa è proposta dalla società aretina in forma totalmente gratuita e ha già trovato il coinvolgimento di numerose classi dalla prima alla terza elementare dei quattro istituti comprensivi “Vasari”, “IV Novembre”, “Margaritone” e “Cesalpino”.

Gli interventi di “Kid’s Athletic Run To School” sono condotti dallo staff tecnico delle categorie Pulcini e Esordienti dell’Alga Atletica Arezzo composto da istruttrici qualificate Fidal specializzate in Scienze Motorie: Elisa Boncompagni (coordinatrice del progetto), Elena Marraghini, Arianna Mirelli e Chiara Rosati.

Il programma strutturato dai tecnici dell’Alga Atletica Arezzo prevederà un’alternanza tra velocità, corsa a ostacoli, staffette, resistenza, lancio del vortex e salto in lungo, oltre a percorsi combinati per allenare ogni abilità motoria e a piccole sfide tra gli studenti.

Le due lezioni previste in ogni classe sono orientate a consolidare gli schemi motori di base e la motricità generale, a favorire la presa di coscienza corporea e a stimolare un confronto con sé stessi e con gli altri all’insegna del divertimento.

Al termine degli incontri, inoltre, ogni studente riceverà un attestato di partecipazione e un buono per un mese di allenamenti gratuiti allo stadio di atletica “Tenti” con l’Alga Atletica Arezzo.

«La nostra società ogni anno rinnova il proprio impegno all’interno delle scuole - commenta Boncompagni, - per promuovere la pratica sportiva come strumento per una crescita sana e in salute.

Con “Kid’s Athletic Run To School” siamo andati a proporre un progetto che coinvolgerà circa millecinquecento bambini e bambine».