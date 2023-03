L’Amen Sba a Prato Fornara verso il recupero

Sfida importante per l’Amen Sba. Domani alle 18 i ragazzi di Evangelisti giocheranno l’undicesima giornata di ritorno del campionato di serie C Gold alla palestra Toscanini di Prato, vero e proprio fortino della Sibe Gruppo AF, attuale capolista e lanciata verso la promozione in B. Prato e Arezzo si presentano a questo incontro forti di tre successi consecutivi. Riguardo agli avversari dell’Amen coach Pinelli ha forgiato negli ultimi anni una squadra molto solida che con gli innesti di Salvadori e Mascagni ha fatto il definitivo salto di qualità proponendosi meritatamente al primo posto della classifica. Top scorer della Sibe è Magni giocatore che ha sempre creato notevoli grattacapi alla difesa amaranto che viaggia ad oltre 16 punti di media a partita, inoltre Prato è seconda per punti subiti nelle gare casalinghe. In casa dell’Amen il recupero di Fornara anche se non al meglio della condizione potrà essere un’arma in più per coach Evangelisti per questa attesa sfida programmata per domani alle 18 a Prato.